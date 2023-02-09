  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu depremde şehit olan polis sayısını açıkladı
Gündem

Bakan Soylu depremde şehit olan polis sayısını açıkladı

Son dakika: Kahramanmaraş'ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Depremde 120 polisimiz şehit oldu.' dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 23:57:00 -
Bakan Soylu depremde şehit olan polis sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Kriz Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Farklı kişilerle yürütülmesini sağlamaya çalışıyoru"

Devlet tüm imkan ve kabiliyetini sevk etmektedir. AFAD ölüm sayılarını sürekli olarak açıklamaktadır. Enkazdan yaralı olarak kurtarılanların sayılarını açıklamaktadır. Çok büyük bir operasyon yürüttüğümüzü söylemek istiyorum. Arama kurtarmadan beslenmeye kadar, lojistiğin toplanmasından sevkine kadar ve gelen ayni yardımların dağıtılmasına kadar, define kadar buradan tahliye edilecek insanların tahliye edilmesine kadar yaklaşık bazen günde 100-150 parça işin aynı zamanda farklı kişilerle yürütülmesini sağlamaya çalışıyoruz.

"Diyanet, aynı zamanda sağlık aynı zamanda yıkama işlemleri yürütülmektedir"

Sadece burada görev yapan polis, jandarma ve TSK mensubu arkadaşlarımızı sayısı 20 bin. Herkes burada büyük bir mücadeleyi ortaya koymaktadır. Son aldığımız rakam 5 bin 323 vatandaşımızı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Allah rahmet eylesin. 4 bin 493'ü de şu ana kadar defnedildi. Defin noktasında da savcılığımız aynı zamanda emniyet kriminal aynı zamanda Diyanet, aynı zamanda sağlık aynı zamanda yıkama işlemleri yürütülmektedir.

"170 saatin üzerinde çalışarak ihtiyaçlarını ulaştırmaya çalışıyoruz"

Çok kısa bir zaman içerisinde her türlü faktör de değerlendirilerek bunlar burada yapılmakta ve sağlanmaktadır. Burada dinimizin emrettiği, inancımızın emrettiği tüm usuller hiçbir eksiklik olmadan gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda hukuki bütün usuller de gerçekleştirilmektedir. Şurada günde ilçeleri ile beraber 500 bin öğün yemek verilmektedir. 500'ün üzerinde köyü var buranın. 170 saatin üzerinde çalışarak ihtiyaçlarını ulaştırmaya çalışıyoruz.

"Fitnenin peşinde gidebiliyor"

Önümüzdeki sürecin her birimiz için ve vatandaşlarımız için esas yakınlarını kaybedenler için önemli ve zor olduğunu biliyoruz. Kesinlikle sosyal medya dahil hiçbir şeyden etkilenmeden bizim vatandaşımıza görevimiz var ve görevimizi yapmak zorundayız. Birileri açık arayabilir elbette eksik olabilir. Bu kadar büyük tüm dünyanın büyük olarak nitelendirdiği böyle bir depremde elbette ki bazen yetişmekte zorlandığımız ama ardından yetiştiğimiz meseleler olacak. Bunu istismar konusu yapmak, siyaset çıkar sağlamak depremin ortaya koyduğu hasardan çok daha büyük bir hasardır. Deprem ne zaman olacağını bilmediğimiz ama deprem ortaya koyduğu hasarla hepimizi etkilemektedir. Fakat diğer tarafta insanlık suçu işlemektedir. İnsanın nasıl bir ruh hali olabilir ki fitnenin peşinde gidebiliyor.

"Neymiş AFAD Düzce depreminde şunu açıklamış şöyle açıklamış"

Hiç mi birilerinin içinde sevgi kırıntısı kalmamış. Burada eğer bir siyaset yapılacaksa bu hesap sorulur. Burada herkesin morale ihtiyacı var. Bunu hep beraber sağlamak durumundayız. Bir çok alanla karşı karşıyayız hepsini çözebilmek için adım atmaya çalışıyoruz. Neymiş AFAD Düzce depreminde şunu açıklamış şöyle açıklamış. Bir ülkede grup başkanvekilliği yapmış, milletvekilliği yapmış ana muhalefet genel başkanlığı yapan bir kişi bu kadar mı istismar eder hayatı.

Yabancı illüstratörler Türkiye'deki depremi çizdi! Başrolde: Hüzün, öfke, buruk sevinç! Duygulandıran görüntü
Yabancı illüstratörler Türkiye'deki depremi çizdi! Başrolde: Hüzün, öfke, buruk sevinç! Duygulandıran görüntü

Aktüel

Yabancı illüstratörler Türkiye'deki depremi çizdi! Başrolde: Hüzün, öfke, buruk sevinç! Duygulandıran görüntü

Deprem felaketinde son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı arttı
Deprem felaketinde son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı arttı

Gündem

Deprem felaketinde son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı arttı

Katar, BAE, Suudi Arabistan ve birçok Orta Doğu ülkelerinden deprem felaketi için böyle Türkiye'ye yardım yaptılar
Katar, BAE, Suudi Arabistan ve birçok Orta Doğu ülkelerinden deprem felaketi için böyle Türkiye'ye yardım yaptılar

Gündem

Katar, BAE, Suudi Arabistan ve birçok Orta Doğu ülkelerinden deprem felaketi için böyle Türkiye'ye yardım yaptılar

Menzil Cemaati kapılarını depremzedelere açtı!
Menzil Cemaati kapılarını depremzedelere açtı!

Gündem

Menzil Cemaati kapılarını depremzedelere açtı!

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye deprem desteği!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye deprem desteği!

Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye deprem desteği!

30'u aşkın İslami dernek, vakıf ve cemaat deprem bölgesinde!
30'u aşkın İslami dernek, vakıf ve cemaat deprem bölgesinde!

Gündem

30'u aşkın İslami dernek, vakıf ve cemaat deprem bölgesinde!

Kalbi korumanın 6 yolu: Deprem stresi kalp krizine yol açar mı? Dünyada milyarlarca kişi için ölüm riski yüksek!
Kalbi korumanın 6 yolu: Deprem stresi kalp krizine yol açar mı? Dünyada milyarlarca kişi için ölüm riski yüksek!

Sağlık

Kalbi korumanın 6 yolu: Deprem stresi kalp krizine yol açar mı? Dünyada milyarlarca kişi için ölüm riski yüksek!

ABD ve BM'den açıklama: Son asırda görülen en şiddetli deprem
ABD ve BM'den açıklama: Son asırda görülen en şiddetli deprem

Gündem

ABD ve BM'den açıklama: Son asırda görülen en şiddetli deprem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23