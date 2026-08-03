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Ekonomi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Taviz vermiyoruz
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Taviz vermiyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Taviz vermiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz.” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,90 artış olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Bakan Şimşek "Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8 gerçekleşti." dedi.

Şimşek enflasyonla ilgili verileri değerlendirdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8 gerçekleşti.

Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 puan ve 34 puan azaldı.

Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz.

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Yorumlar

Dertli

Orta vadeli program yaptınız hiçbiri tutmadı.. faizle büyümeyi,enflasyonla büyümeyi programınızın merkezine koyarsanız hiçbir veri tutmaz sayın bakanım..önce faiz belasiyla mücadele edin..
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