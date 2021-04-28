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Eğitim Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması
Eğitim

Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Liselerde ikinci dönem tek sınav olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 21:18:00 - 2021-04-28 21:35:29
Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması

Artan koronavirüs vakaları sonrası alınan ‘tam kapanma’ kararıyla anaokulu, kreş, 8’inci ve 12’nci sınıflar da dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verileceği ve tüm sınavların erteleneceği duyurulmuştu.

Liselerde tek sınav

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Lise sınavlarıyla ilgili Selçuk, “Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak” ifadelerini kullandı.

YKS ve LGS açıklaması

Öğrencilerin merakla beklediği YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili de Bakan Selçuk, “YKS ve LGS’nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak” dedi.

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