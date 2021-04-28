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Eğitim Bakan Selçuk okulların kapanacağı tarihi açıkladı
Eğitim

Bakan Selçuk okulların kapanacağı tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk canlı yayında okulların ne zaman kapanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 22:10:00 -
Bakan Selçuk okulların kapanacağı tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Telafi eğitimi olacak mı?

Bizim karşımızda küresel bir problem var. Bizim başımızda da var. Böyle bir süreçte bize düşen gereken eğitimsel önlemleri almaktır. Yüz yüze eğitim döneminde de eğitim kayıpları vardı. Şimdikinin niceliği biraz daha farklı.

Okullar Ne zaman Kapanacak?

Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek.

Tam kapanmada öğretmenler okula gitmeyecek

Tam kapanmada öğretmenlerin 1 gün okula gitme zorunluluğu olmayacak.

Tablet dağıtımı

750 bine yakın tableti öğrencilerimize teslim ettik. Onların da takibini yapıyoruz. Bir evde 2 kardeş var 3 kardeş bazen kardeşler ortaklaşa kullanılabiliyor. Hiçbir öğrencinin hiçbir dersi kaçırması söz konusu değil. EBA destek merkezlerimizden de öğrencilerimiz yararlanabilir.

"Psikososyal destek veren hatlarımız var"

Öncelikle şunu söylemek lazım biz bakanlık olarak akademik açıkları kapatmak konusunda hızlıca yol alabiliriz. Sosyal ve duygusal problemlerin iyileştirilmesi buralar uzun soluklu konular. Bir çocuk sosyal duygusal açıdan problemler yaşarsa diğer derslerde de yaşar. Sosyal duygusal gelişim diğer dersler için de çok önemli. Çocukların sosyal duygusal anlamda desteklenmesi lazım. Psikososyal destek veren hatlarımız var. Ayrıca rehber öğretmenlerimiz bu desteği sağlıyor. Öğretmenlerimize eğitim veriyoruz. Çocuklara psikososyal ilk yardım nasıl yapılır bunu öğretiyoruz. Salgında 560 bin civarında öğretmenimizle görüşme fırsatı buldum. Öğretmenlerimiz için çok zorlu bir süreç. Yüz yüze eğitimden daha meşakkatli bir iş. Gerekirse kendi çocuklarını ihmal ederek öğrencilerimizin eksikliklerini tamamlamaya çalışıyorlar.

Salgın sonrası için planlama ne?

Öğretmen destek paketlerimizle hangi sınıfta hangi düzeyde nasıl çalışmalar yapılacak öğretmenlerimize sunuyoruz, sunacağız. Hem akademik olarak çocuklarımızı izleyip öğrencilerimizn hangi konuda eksikleri var bunları belirliyoruz.

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