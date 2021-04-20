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Eğitim Bakan Selçuk milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruyu cevapladı
Eğitim

Bakan Selçuk milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruyu cevapladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TV100 kanalında katıldığı programda yüz yüze sınavla ilgili milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruları yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 23:44:00 -

TV100 ekranlarında yayınlanan, Okan Baygülgen'in sunduğu Nokta programının bu haftaki konuğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Bakan Selçuk yüz yüze sınavla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?

Bakan Selçuk, Yüz yüze sınav sorusuna ''Lise sınavları 3 Mayıs'a ertelenmişti. Hali hazırda mevcut koşullar önümüzdeki kabine toplantısında yapılacak tartışmalar, ortaya çıkacak sonuçlar tabloyu bize yeniden gösterilecek. Biz eğer Bilim Kurulu'nun önerisiyle ortaya çıkan verilere bakarak böyle bir şey gerekiyorsa gereğini tabii ki yapacağız." diye cevap verdi.

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