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Eğitim Bakan Özer'den kritik toplantı
Eğitim

Bakan Özer'den kritik toplantı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilin milli eğitim müdürleriyle son durumu değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 21:30:00 -
Bakan Özer'den kritik toplantı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çevrimiçi olarak depremden etkilenen 10 ilin Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yaptı. Bakan Özer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 1 Mart'ta eğitim öğretime başlayan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki durum ele alınırken; eğitim öğretime 13 Mart'ta başlayacak Adana, Osmaniye, Gaziantep ile 27 Mart'ta başlayacak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde devam eden son hazırlıklara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

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