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Sağlık Bakan Memişoğlu ‘Yolumuz daima size çıkar’ diyerek duyurdu: Her yıl 7 milyondan fazla vatandaşa şifa kapısı oluyoruz
Sağlık

Bakan Memişoğlu ‘Yolumuz daima size çıkar’ diyerek duyurdu: Her yıl 7 milyondan fazla vatandaşa şifa kapısı oluyoruz

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Bakan Memişoğlu ‘Yolumuz daima size çıkar’ diyerek duyurdu: Her yıl 7 milyondan fazla vatandaşa şifa kapısı oluyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3 bin 633 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 6 bin 300 kara ambulansı, 17 hava ve 6 deniz ambulansıyla her yıl 7 milyonun üzerinde vatandaşa şifa kapısı olduklarını belirterek "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; durmadan, duraksamadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yönümüz sizedir, yolumuz daima size çıkar" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:  "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modelimizle sağlığın her alanında olduğu gibi, acil sağlık hizmetleri alanında da güçlü bir ivmeyle hareket ediyoruz. 3 bin 633 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz, yaklaşık 6 bin 300 kara ambulansımız, 17 hava ve 6 deniz ambulansımızla her yıl 7 milyonun üzerinde vatandaşımıza şifa kapısı oluyoruz. Bugüne kadar hava ambulanslarımızla 76 bin 414, deniz ambulanslarımızla 45 bin 418 vatandaşımıza sağlık hizmeti sunduk, hastalarımızın naklini gerçekleştirdik. Kesintisiz hizmet anlayışımızı ileri teknolojiyle güçlendiriyoruz."

"Hayata geçirdiğimiz Elektronik Vaka Sistemi ile müdahale sürelerimizi hızlandırıyoruz. Akıllı Bileklik uygulamamızla çoklu yaralanmalarda takip süreçlerini anlık ve etkin şekilde yürütüyoruz. Yerli ve millî gururumuz GÖKBEY'i ambulans filomuza dahil ederek gücümüze güç katıyoruz. Gece gündüz demeden, zorlu şartlarda vatandaşlarımıza hizmet eden tüm acil sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; durmadan, duraksamadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yönümüz sizedir, yolumuz daima size çıkar."

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Yorumlar

Nur

MHRS kim değiştirip zorlaştırdıysa Allaha havale ediyorum yaşlı insanlar var kulakları duymayan engelliler var 183 ten alamayan sürekli birilerine muhtaç ettiniz sayın sağlık bakanı şidddetle eski sistemi istiyoruz
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