  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump katil istiyor!Desteğini yineledi 12 yıllık dönem kapandı! Vucic yenilgiyi kabul etti Husiler balistik füze fırlattı! Şiddetli patlama meydana geldi Terörist Deniz Gezmiş’in ismi parka verilmişti! Yanlıştan dönüldü Melih Gökçek "Solcular iyi dinlesin" diyerek paylaştı Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında yeni gelişme Ertan Aydın tutuklandı Türk mühendislerinden düşmanın aklını alacak gövde gösterisi! Havadayken hedef değiştiren millî füze hedefini tam isabetle imha etti! Florya’da derbi öncesi skandal tercih! Okan Buruk öyle bir ismi kulübeye çekti ki taraftar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Sen kafayı mı üşüttün Kocasakal?" Zelenskiy tarih verdi: ABD, Ukrayna ve Rusya Kasım ayında masaya oturuyor
Spor Göztepe’nin yükselişi sürüyor
Spor

Göztepe’nin yükselişi sürüyor

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Göztepe’nin yükselişi sürüyor

Süper Lig ekibi Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Çorum FK’yı mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

Trendyol Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Göztepe, ilk 6 haftada galibiyet alamadı. Bu süreçte Samsunspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı. Sezonun ilk bölümünde aradığı çıkışı yakalayamayan İzmir temsilcisi, milli araya galibiyet hasretiyle girdi.

Milli arayı sakat oyuncularının iyileşmesi ve eksiklerini gidermek için değerlendiren Stanimir Stoilov'un öğrencileri, dönüşte deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Göztepe, sezonun ilk galibiyetini alarak kötü gidişata son verdi.

Bu galibiyetle moral bulan sarı-kırmızılılar, 8. hafta mücadelesinde Kocaelispor'a konuk oldu. Zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle dönen İzmir ekibi, üst üste ikinci kez 3 puana ulaştı. Çıkışını sürdürmek isteyen Göztepe, 9. haftada sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, böylece üst üste üçüncü galibiyetini alırken yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.

 

BU SEZONKİ İLK İÇ SAHA GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig'de bu sezon özellikle iç saha maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanan Göztepe, taraftarı önündeki ilk galibiyetini 4. maçında elde etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı ilk 3 karşılaşmada Gençlerbirliği ve Gaziantep FK'ya mağlup olan, Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Çorum FK karşısında bu şanssızlığını kırdı. Dün oynanan mücadelede rakibini 2-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, böylece bu sezon sahasındaki ilk 3 puan sevincini yaşadı.

ANTUNES YILDIZLAŞTI

Göztepe, Çorum FK galibiyetiyle bu sezon sahasındaki ilk 3 puanını alırken karşılaşmanın öne çıkan ismi Alexis Antunes oldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken Juan'ın attığı golün de asistini yaptı. Böylece İsviçreli futbolcu, hem golü hem de asistiyle galibiyette önemli rol oynayarak maçın yıldızlarından biri oldu.

Göztepe 35 gün sonra evine dönüyor!
Göztepe 35 gün sonra evine dönüyor!

Spor

Göztepe 35 gün sonra evine dönüyor!

Göztepe evinde kazanmak istiyor!
Göztepe evinde kazanmak istiyor!

Spor

Göztepe evinde kazanmak istiyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23