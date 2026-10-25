İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, yine milli iradeyi ve aziz milletin oylariyla iş başına gelen meşru hükümeti hedef alan skandal açıklamalarda bulundu.

Milletin hür iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef tahtasına oturtan Kocasakal, “Cumhuriyete karşı bir darbe teşebbüsü var” safsatasını öne sürerek pes dedirtti.

Eski Türkiye'nin karanlık alışkanlıklarını ve vesayetçi reflekslerini yeniden hortlatmaya yeltenen Kocasakal’ın laf salatası dolu o skandal sözleri şu şekilde:

"Cumhuriyet'e karşı bir kalkışma vardır! Yeni anayasa yapma yetkisi anayasada kimseye verilmemiştir. Yeni anayasa açıkça darbe teşebbüsüdür. Anayasanın ilk dört maddesine saldırmak Cumhuriyet'in kuruluş mimarisine saldırmaktır!"

"Sen kafayı mı üşüttün Kocasakal?"

Tarih boyunca milletin iradesine parmak sallayanların hep kaybettiğini unutan bu zihniyete tepkiler gecikmedi. "Belinde silah olanlar anayasa yaparmış, milletin seçtiği meclis yapamazmış. Sen kafayı mı üşüttün Kocasakal?" sözleriyle bu tutarsız ve hezeyan dolu mantığa sert çıkılırken, milletin iradesini hiçe sayan bu tür provokatif açıklamalar kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.