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Dev derbinin VAR hakemi açıklandı

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Dev derbinin VAR hakemi açıklandı

Bu akşam 21:30’da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi İspanyol Carlos Del Cerro Grande oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadelenin VAR hakemi belli oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin VAR koltuğunda İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande oturacak.

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