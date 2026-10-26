Dev derbinin VAR hakemi açıklandı
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Bu akşam 21:30’da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi İspanyol Carlos Del Cerro Grande oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadelenin VAR hakemi belli oldu.
Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin VAR koltuğunda İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande oturacak.