Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Nev ismiyle tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti.

Nev adıyla bilinen Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti. 3 Eylül’de bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ikinci kez entübe edilen sanatçının vefat haberini menajeri İlker Ercan duyurdu.

“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla hafızalara kazınan Nev adıyla bilinen Nevzat Doğansoy’dan acı haber geldi. Bir süredir hastanede tedavi gören sanatçı hayatını kaybetti.

Nev, 3 Eylül’de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

İKİNCİ KEZ ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Sağlık durumu ağırlaşan Nev’in geçtiğimiz günlerde ikinci kez entübe edildiği açıklanmıştı. Menajeri İlker Ercan, sanatçının durumunun kritik olduğunu duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti.

ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU

Nev’in hayatını kaybettiğini menajeri İlker Ercan açıkladı. Ercan, “Çok üzgünüm kaybettik” ifadelerini kullandı. Ercan mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostum Nev’i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Hayatıma kattığın dostluğun, güzel anıların, müziğin ve o güzel kalbin bende her zaman yaşayacak. Seni sadece bir sanatçı olarak değil, çok kıymetli bir dost, güzel bir insan olarak hatırlayacağım. Yokluğuna alışmak kolay olmayacak. Hep güzel hatırlanacaksın, hep özleneceksin. Huzur içinde uyu sevgili dostum. Mekânın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağım."

NEV (NEVZAT DOĞANSOY) ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Nevzat Doğansoy'un bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü biliniyordu. Sanatçının sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındığı, süreç içerisinde çoklu organ yetmezliği yaşadığı ve solunum cihazına bağlandığı haberleri kamuoyuna yansımıştı.

23 Ekim'de sanatçının yeniden entübe edildiği ve sağlık durumunun kritik olduğu bildirilmişti. 24 Ekim 2026'da ise Nev'in hayatını kaybettiği haberi duyuruldu. Mevcut haberlerde karaciğer rahatsızlığı ve çoklu organ yetmezliği tedavi sürecinde öne çıkan sağlık sorunları olarak aktarılırken, kesin ölüm nedenine ilişkin ayrıntılı bir resmî açıklama bulunup bulunmadığı ayrıca teyit edilmelidir.

NEV (NEVZAT DOĞANSOY) KİMDİR?

Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, 24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı, besteci ve söz yazarı kimliğiyle tanınan sanatçı, kendine özgü müzik tarzıyla Türk pop-rock müziğinde yer edindi.

Müziğe küçük yaşlarda mandolin çalarak başlayan Doğansoy, üniversite yıllarında elektro gitarla ilgilenmeye başladı. Bir dönem profesyonel iş hayatında da çalışan sanatçı, zamanla müziğe ağırlık vererek kariyerini bu alanda sürdürdü.

1995 yılında Chantage grubuyla sahne alan Nev, 2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katıldı. Bu süreçte sahne deneyimini artıran sanatçı, kısa süre sonra kendi albüm çalışmalarına yöneldi.

NEV (NEVZAT DOĞANSOY) KAÇ YAŞINDA NERELİ?

24 Aralık 1968 doğumlu olan Nevzat Doğansoy, hayatını kaybettiğinde 57 yaşındaydı. İstanbul doğumlu sanatçı, müzik kariyeri boyunca Türkiye'nin farklı kentlerinde konserler verdi ve farklı müzik türlerini bir araya getiren yorumuyla tanındı.

NEV (NEVZAT DOĞANSOY) HANGİ ŞARKILARLA TANINDI?

Nev, özellikle 2001 yılında yayımlanan ilk albümü Her Şeye Rağmen ile geniş kitlelerce tanındı. Albümdeki “Zor” adlı şarkı, sanatçının kariyerinde önemli bir çıkış noktası oldu.

2004 yılında yayımladığı Sen Gibi albümüyle başarısını sürdüren Nev, sonraki yıllarda da müzik çalışmalarına devam etti. Pop-rock çizgisinin yanı sıra Türk sanat müziği eserlerine getirdiği farklı yorumlarla da dikkat çekti.

Sanatçının öne çıkan şarkıları arasında şunlar yer alıyor:

Zor

Sen Gibi

Mühürlü Kaderim

Benmişim

Kelebek

Kör Kuyular

Her Şeye Rağmen

NEV (NEVZAT DOĞANSOY) MÜZİK KARİYERİ

Nev, 2007 yılında yayımladığı Işığım ve Gölgem albümüyle müzik çalışmalarını sürdürdü. Sanatçı, daha sonraki projelerinde de farklı müzik türlerini bir araya getiren yaklaşımını korudu.

Bir Nev-i Alaturka projesinde Türk sanat müziğinin bilinen eserlerini farklı düzenlemelerle yorumlayan Nev, böylece müzik kariyerinin yalnızca pop-rock ile sınırlı olmadığını da ortaya koydu.

“Zor” ve “Sen Gibi” gibi şarkılarla dinleyicilerin hafızasında yer edinen Nevzat Doğansoy'un vefatı, sanatçının müzik çalışmalarını ve eserlerini yeniden gündeme taşıdı.