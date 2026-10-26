Sebebini duyanlar şaşırıyor! Evlerinde o cihazı neredeyse hiç kullanmıyorlar!
Japonya'da, mutfaklarımızın en büyük yardımcısı olan bulaşık makineleri adeta "yok" satıyor...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya'da, mutfaklarımızın en büyük yardımcısı olan bulaşık makineleri adeta "yok" satıyor...
Batı ülkelerinde evlerin p'inden fazlasında bulunan bu temel beyaz eşyanın Japon mutfaklarına neden giremediği ise duyanları şaşkına çeviriyor.
Gelişmiş tüketici elektroniği ve hayatı kolaylaştıran icatlarıyla tanınan Japonya, konu mutfak gereçlerine geldiğinde tüm ezberleri bozuyor. Avrupa ve ABD'de hanelerin p'inden fazlasında bulaşık makinesi standart bir ihtiyaç kabul edilirken, Japonya'da bu oran 0'un altında kalıyor.
Japonya'da standart boyutlardaki bir bulaşık makinesi, yalnızca geniş konutlara sahip son derece varlıklı ailelerin tercih ettiği lüks bir beyaz eşya olarak değerlendiriliyor. Peki, teknolojinin merkezindeki bu toplum neden bulaşık makinesinden uzak duruyor?
Japon kültüründe elde bulaşık yıkamak yalnızca bir temizlik adımı değil; nesilden nesile aktarılan günlük bir yaşam pratiği ve hijyen ritüeli.
Toplum genelinde, makinelerin sunduğu hijyenin insan elindeki titizlik ve hassasiyeti yakalayamayacağına dair yerleşik bir kanaat bulunuyor.
Japonya genelinde devasa bir ağa sahip olan yiyecek otomatları ve gelişmiş hazır yemek sektörü, evlerdeki yemek hazırlama yükünü en alt seviyeye çekiyor.
Mutfaklarda mikrodalga fırında pratik şekilde ısıtılan paketli gıdalar tercih edildiği için, lavaboda yıkanması gereken tencere ve tavalar birikmiyor. Evde yemek pişirildiğinde dahi az malzeme gerektiren ve kap kacak kirletmeyen minimalist yöntemler uygulanıyor. Böylece büyük bir bulaşık makinesini dolduracak kadar kap çıkmaması, cihaz ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor.
Hong Kong, Tayvan ve Singapur gibi Doğu Asya'nın diğer büyük merkezlerinde de benzer bir tablo hakim. Şehir merkezlerindeki konutların oldukça kompakt ve dar mutfak yapıları, gömme tipi büyük bulaşık makinelerinin yerleştirilmesine izin vermiyor.
Bulaşık makinesi kullanmak isteyen az sayıdaki tüketici ise yalnızca birkaç tabağı yıkayabilen küçük tezgah üstü üniteler ile yetiniyor. Japonya'nın kültürel disiplini ile pratik tüketim alışkanlıkları birleştiğinde, o meşhur cihaz mutfakların kapısından içeri bile giremiyor...
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