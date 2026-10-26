10 santimetre büyüklüğünde! Şiddetli baş ağrısı ve şişlikle hastaneye gitti
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Şanlıurfa’da multipl miyelom hastası 60 yaşındaki kadının beyninde 10x8 santimetre büyüklüğünde kitle tespit edildi...
Şanlıurfa’da şiddetli baş ağrısı ve başında oluşan şişlik nedeniyle hastaneye başvuran 60 yaşındaki kadının tetkiklerinde büyük bir kitle ortaya çıktı.
Patolojik incelemeye gönderildi
Halk arasında kemik iliği kanseri olarak bilinen multipl miyelom hastalığı bulunan 60 yaşındaki kadın, şiddetli baş ağrısı ve başında oluşan şişlik nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerde, beynin sol ön bölgesinde beyin zarına zarar veren büyük bir kitle tespit edildi. Hastanın durumunun değerlendirilmesinin ardından ameliyat kararı alındı. Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Özaslan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 10x8 santimetre büyüklüğündeki kitle başarıyla çıkarıldı. Kitle nedeniyle tahrip olan beyin zarı yapay zar kullanılarak onarılırken, tümörün aşındırdığı kemik yapılar da çıkarılarak patolojik incelemeye gönderildi. Ameliyatta, hastanın kafatasında oluşan kemik boşluğu özel bir cerrahi materyal olan meş kullanılarak onarıldı. Operasyonun ardından yoğun bakımda takibe alınan hasta, genel durumunun iyi seyretmesi üzerine servise alındı. Tedavisi ve takibi devam eden hastanın, klinik durumunun uygun olması hâlinde yakın zamanda taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi.
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