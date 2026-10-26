Uzmanlar tek tek sıraladı: Sürekli rüya görmenin nedeni belli oldu!

Sık sık rüya görmeye başladıysanız, endişelenmeyin. Bilimsel araştırmalar, rüya görmenin uykunun doğal bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle sık sık rüya gördüğünü düşünen kişilerin yaşadığı durum, her zaman normalden fazla rüya görmek anlamına gelmiyor. Çoğu zaman asıl fark, görülen rüyaların ne kadarının hatırlandığıyla ilgili oluyor. Araştırmacılar rüyaların hafıza, duygular ve gün içinde edinilen deneyimlerle ilişkili olabileceğini düşünüyor.