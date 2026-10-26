Husiler balistik füze fırlattı! Şiddetli patlama meydana geldi

İran destekli Husilerin Aden’e yönelik füze saldırısında, kentin batısındaki Bureyka ilçesinde bulunan Bir Ahmed bölgesi hedef oldu. Yerel kaynakların aktardığına göre füze, demir fabrikasının arkasında, hükümet güçlerinin kullandığı askeri kampın yakınlarına düştü.

Boş arazide meydana gelen patlamanın şiddetli sesi çevrede duyulurken olayda yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Hükümet güçlerine ait askeri kampın yakınındaki boş araziye düşen füze nedeniyle şiddetli patlama sesi duyuldu, olayda yaralanan olmadı.

Yemen İçişleri Bakanlığı, Husilerin ülkenin geçici başkenti Aden'deki Sahil Güvenlik birimlerine 3 balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmiş, Husiler de kentteki askeri yığınakları hedef aldıklarını ileri sürmüştü.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.