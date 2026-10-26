Seçimlere bir gün kala Netanyahu’dan nükleer bomba paylaşımı! İran için ‘saldıracak’ iddiası

İsrail’de genel seçimlere bir gün kala İran üzerinden tansiyon yükseldi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun sosyal medya hesabından İsrail üzerinde nükleer saldırıyı tasvir eden bir görsel paylaşması gündem oldu.

Netanyahu paylaşımında, sağcı köşe yazarı Yuval Bloomberg’in, “Ülkenin orta kesimine iki atom bombası düşerse bu içi boş tartışmalar kimin umurunda olacak?” sözlerine de yer verdi.

Seçim arifesinde yapılan paylaşım, Netanyahu’nun İran konusunda art arda yaptığı açıklamaların ardından geldi.

“İRAN SEÇİMLERDE SALDIRACAK” İDDİASI

Netanyahu yayımladığı video mesajında, İran ve bölgedeki müttefiklerinin İsrail’deki seçim sürecini sabote etmek amacıyla saldırı düzenleyebileceğini ileri sürdü.

İstihbarat aldıklarını öne süren Netanyahu, “İran ve uzantılarının seçim sürecini sabote etmek amacıyla saldırılar düzenleyerek bize meydan okumaya çalışabileceğine dair istihbarat bilgileri var.” dedi.

İran’a yönelik tehditlerini sürdüren Netanyahu, “Sakın bizi sınamaya kalkışmayın” diyerek olası bir saldırıya çok daha ağır şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Netanyahu daha önce de işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzey sınırında yaptığı açıklamada seçim öncesinde İsrail’e yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna dair istihbarat aldıklarını ileri sürmüştü.

NETANYAHU İRAN’A YENİ SALDIRI MI İSTEDİ?

Seçimlere saatler kala İsrail basınında dikkat çeken başka bir iddia daha gündeme geldi.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, İsrail ordusuna İran’a karşı yeni bir saldırı gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi. Ancak Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, böyle bir operasyonun ciddi bir “hesap hatasına” dönüşebileceği endişesi taşıdığı aktarıldı.

Haberde Zamir’in Netanyahu’dan İran’a yönelik talimatını ıslak imzalı bir belgeyle vermesini istediği öne sürüldü.

“EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KRİZ”

Kanal 12, Netanyahu ile Zamir arasında İran konusunda “eşi benzeri görülmemiş bir kriz” yaşandığını aktardı.

İsrail ordusundan bir yetkiliye dayandırılan haberde, askeri komuta kademesinin siyasi yönetimin seçime ramak kala İsrail’i İran karşısında bir hesap hatasına sürüklemesinden endişe duyduğu belirtildi.

Bir başka üst düzey güvenlik yetkilisinin ise Zamir’in tavrına ilişkin, “Tarih, Zamir'in son günlerde üstlendiği bu rolü unutmayacaktır.” dediği aktarıldı.

HAVA ÜSSÜNDE GERGİN TOPLANTI

İsrail basınına göre Netanyahu ile Zamir arasındaki gerilim son 24 saat içerisinde daha da arttı.

Pazar günü Palmahim Hava Üssü’nde yapılan toplantının atmosferinin “son derece gergin ve soğuk” olduğu ileri sürüldü.

Zamir’in basına kapalı başka bir toplantıda ise İran’a yönelik yeni bir operasyon için şu aşamada gerekçe görmediğini belirterek, “Şu an seçim öncesinde İran'a saldırmayı gerektirecek operasyonel bir emare görmüyoruz.” dediği aktarıldı.

NETANYAHU KRİZİ YALANLADI

Netanyahu ise Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir ile arasında İran konusunda kriz yaşandığı yönündeki haberleri reddetti.

İddialara “Bunların hepsi saçmalık” sözleriyle tepki gösteren Netanyahu, birilerinin kendisiyle Genelkurmay Başkanı arasında kavga çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

Netanyahu ayrıca Zamir, İsrail Askeri İstihbarat Şefi Shlomi Binder ve Mossad Direktörü Roman Gofman’ın da İran’ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığı yönünde açıklamalar yaptığını kaydetti.

İsrail’de sandıkların açılmasına saatler kala bir yandan nükleer saldırı görseli ve İran tehdidi gündeme taşınırken, diğer yandan siyasi yönetim ile askeri komuta kademesi arasında İran’a yönelik yeni bir saldırı konusunda anlaşmazlık yaşandığına ilişkin iddialar tartışılmaya devam ediyor.