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Gündem Mama lobisinin istismarı belgelendi! MASAK kirli para trafiğini deşifre etti
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Mama lobisinin istismarı belgelendi! MASAK kirli para trafiğini deşifre etti

Yeniakit Publisher
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Mama lobisinin istismarı belgelendi! MASAK kirli para trafiğini deşifre etti

Sokak hayvanları üzerinden bağış toplayan bazı derneklerle mama ve pet ürünleri satan şirketler arasındaki finansal ilişkiler mercek altına alındı. 76 dernek üzerinde tamamlanan incelemelerde 55 dernek hakkında usulsüzlük gerekçesiyle işlem istendi, 37 dernek yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Dernek yöneticilerine 4,2 milyon, bağlantılı 4 şirkete ise 4,9 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulandı.

Sokak hayvanlarını istismar ederek bağış ve mama ticareti üzerinden kazanç sağlandığı yönündeki tartışmalarda dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün incelemeleri, bazı hayvan dernekleriyle mama ve pet ürünleri ticareti yapan şirketler arasındaki para trafiğini mercek altına aldı.

1 Ocak 2024-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 76 derneğe ilişkin inceleme tamamlandı.

76 DERNEKTEN 55'İ HAKKINDA İŞLEM

Denetimlerden çıkan tablo dikkat çekti. İncelenen 76 dernekten 55'i hakkında usulsüzlük gerekçesiyle işlem yapılması istendi.

Bağışların mali defterlere kaydedilmemesi ve dernek paralarının şahsi menfaatler için kullanılması gibi tespitler üzerine 37 dernek yöneticisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Valilikler de kabahat fiilleri nedeniyle 55 derneğin başkan ve yöneticilerine toplam 4 milyon 277 bin 171 lira 82 kuruş idari para cezası uyguladı.

SOKAK HAYVANLARI ÜZERİNDEN KURULAN DÜZEN MERCEK ALTINDA

Denetimlerde ortaya çıkan bulgular, kamuoyunda uzun süredir tartışılan “mama lobisi” iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Hayvanseverlerin sokaktaki hayvanlara yardım amacıyla yaptığı bağışların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ve mama satışlarından oluşan para trafiğinin nereye aktarıldığı incelemelerin odağına yerleşti.

Sokak hayvanlarının korunması için faaliyet gösteren binlerce gönüllü ve kuruluş bulunurken, tespit edilen usulsüzlüklerin tüm hayvanseverlere veya bütün derneklere mal edilmemesi de önem taşıyor. Denetimlerin odağında, hakkında somut mali bulgu elde edilen kuruluş ve yöneticiler bulunuyor.

OPERASYONLARDA TUTUKLAMALAR

Aralarında Yaşama Tutunan Patiler, Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri, Pati Koruyucuları, Can Paticikler, Sokaktaki Patili Canları Yaşatma, Patileri Koruma ile Ankara Patili Canları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin de bulunduğu bazı yapılara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan yöneticilerden bazılarının çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandığı bildirildi.

MAMA ŞİRKETLERİ DE İNCELEMEYE TAKILDI

Denetim yalnızca derneklerle sınırlı kalmadı.

İnternet üzerinden mama satışı adı altında işlem yürüttüğü belirlenen 16 derneğin dosyası Ticaret Bakanlığına gönderildi.

Derneklerle iş birliği yaptığı tespit edilen Ümit Akyüz Ormana Mama, Petpratik Evcil Hayvan Ürünleri, Fast Pet Evcil Hayvan Ürünleri ve Canpet Dış Ticaret isimli dört şirkete toplam 4 milyon 911 bin 37 lira 33 kuruş idari para cezası uygulandı.

ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ MASAK'A GİTTİ

Denetimler sırasında farklı kurumların görev alanına giren bulgular da ortaya çıkarıldı.

Bu kapsamda 29 dernek vergi dairelerine, 6 dernek şüpheli para hareketleri nedeniyle MASAK'a, 8 dernek ise SGK'ya sevk edildi.

Böylece sokak hayvanları adına toplanan bağışlardan mama satışlarına kadar uzanan mali hareketler çok yönlü incelemeye alındı.

HAYVANSEVERLERİN DUYGULARINI KİMSE İSTİSMAR EDEMEMELİ

Ortaya çıkan tablo, sokaktaki hayvanlara yardım etmek isteyen vatandaşların iyi niyetinin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Gerçekten sokak hayvanları için mücadele eden gönüllüler ile bağış ve ticaret ilişkilerinde usulsüzlük yaptığı belirlenen kişi ve kuruluşların birbirinden ayrılması büyük önem taşıyor.

MASAK ve ilgili kurumların tespitleri sonrasında gözler şimdi soruşturmaların sonucuna ve sokak hayvanları üzerinden oluşturulan mali ağlara yönelik yeni incelemelere çevrildi.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Sokak hayvanları üzerinden dönen bu kirli çarkı, mizahi ve iğneleyici bir dille ele alan makale taslağın hazır: Mamalanma Sanatı: Pati Sever Görünen Cüzdan Severlerin Hazin Hikayesi Son günlerde MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), "Mamayı hayvana değil, kendimize aldık" mottosuyla yola çıkan bazı derneklerin finansal "başarı hikayelerini" deşifre etti. Raporlar gösteriyor ki, sokaktaki canlar için dökülen gözyaşları, aslında banka hesaplarına akan euro ve dolarların sadece birer kamuflajıymış. Biz sokaktaki gariban köpeğe "Kıt kıt mama" derken, meğer arkada birileri "Çıtır çıtır para" diyormuş. Sistem o kadar kusursuz kurulmuş ki, insan izlerken "Ulan bu zekayı yapay zekaya aktarsak, robotlar dünyayı ele geçirirdi" demekten kendini alamıyor. Bir yanda sosyal medyada "Gözleri nemli, karnı aç Bobo için acil destek!" diye paylaşılan melankolik videolar, diğer yanda bu duygusal sömürüyle cüzdanı boşalan iyi niyetli vatandaşlar... Ve en nihayetinde, toplanan o paralarla sokaktaki Bobo’ya kuru mama, dernek başkanına ise lüks restoranda antrikot! Hayvanseverlikten "kendini severliğe" giden bu dikey geçiş, gerçekten göz yaşartıcı. Merhamet denilen şey keşke marketlerde satılsaydı. Muhtemelen bu tipler, "Merhamette %50 indirim!" kampanyasını görür görmez oraya da üşüşür, aldıkları merhameti yine internetten fahiş fiyatla başkalarına satmanın bir yolunu bulurlardı. Sokaktaki köpeğin rızkını, kendi altlarındaki lüks aracın yakıtına dönüştüren bu "mama lobisi", nihayet MASAK duvarına tosladı. Raporlar uçuştu, cezalar kesildi, foyalar ortaya çıktı. Günün sonunda anladık ki, bazıları için hayvan sevgisi; köpeğin başını okşamak değil, köpeğin üzerinden gelen banka dekontunu okşamaktan ibaretmiş. Sokaktaki canların masumiyeti yerinde duruyor ama bu "insani" kurnazlığın vicdanı çoktan barınağa kapatılmış durumda. Neyse ki artık kimin gerçekten mama dağıttığı, kimin ise bizzat "mamalandığı" resmen belgelendi. Pati izlerini takip eden adalet, bu kez paranın izini buldu!
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