Terörist Deniz Gezmiş’in ismi parka verilmişti! Yanlıştan dönüldü

İzmir’in Menemen ilçesindeki Gölpark Tesisleri’nde yapılan isim değişikliği tepki çekti. Tesisin halka açık giriş kapılarına 2019 yılında verilen Musa Anter ve Deniz Gezmiş isimleri, belediyenin aldığı son kararla kaldırıldı. Kapılarda eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’in ismi kullanılmaya başlandı.

İSİMLER 2019 YILINDA VERİLMİŞTİ

Belediyeye bağlı Gölpark Tesisleri’ne girişler 2019’da ücretsiz hale getirilmiş, halka açılan kapılara da Musa Anter ve Deniz Gezmiş’in adları verilmişti. Son düzenlemeyle birlikte bu uygulama değiştirildi.

AKIN’DAN BELEDİYEYE KARARDAN DÖNME ÇAĞRISI

İsimlerin kaldırılmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Tahir Şahin’in adının yaşatılması isteğinin anlaşılabilir olduğunu belirtti. Ancak bunun başka isimlerin kaldırılması yoluyla yapılmasını eleştiren Akın, Şahin’in adının verilebileceği başka bir yer bulunup bulunmadığını sordu.

Deniz Gezmiş ve Musa Anter’in isimlerinin silinmesinin ne kazandıracağını sorgulayan Akın, tarihe ve halka mal olmuş kişilerin hafızalardan silinemeyeceğini vurguladı. Akın, Menemen Belediyesi’ni kararından dönmeye ve barış ile kardeşlik hukukuna saygılı davranmaya davet etti.