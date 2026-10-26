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Dünya ABD Başkanı Trump katil istiyor!Desteğini yineledi
Dünya

ABD Başkanı Trump katil istiyor!Desteğini yineledi

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ABD Başkanı Trump katil istiyor!Desteğini yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçim öncesinde Binyamin Netanyahu’ya desteğini yeniledi. Sosyal medya üzerinden seçmenlere seslenen Trump, Netanyahu’ya oy verilmesini istedi.

İsrail’de seçime bir gün kala ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Binyamin Netanyahu lehine bir paylaşım daha yaptı. Daha önce açıkladığı desteğini yineleyen Trump, Netanyahu’nun “iyi bir başbakan” olduğunu savundu.

Daha önce Netanyahu'ya verdiği seçim desteğini bu paylaşımıyla yinelediğini kaydeden Trump, Netanyahu'nun "iyi bir başbakan" olduğunu savundu.

27 Ekim Salı günü sandık başına gidecek olan İsrail seçmenine seslenen ABD Başkanı, "Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın. Başbakan olarak Bibi Netanyahu'ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Trump, önceki hafta yaptığı bir açıklamayla Netanyahu'ya tam destek verdiğini ifade etmiş, ancak Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail seçimlerine karışmayı ve Netanyahu'ya destek açıklaması yapmayı düşünmediğini dile getirmişti.

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