Flaş iddia ortalığı kasıp kavuracak: Emirhan'a 2 teklif yolda: Nice ve Hull City
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu'ya büyük bir ilgi var. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Nice Kulübü'nün teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın 26 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu'ya büyük bir ilgi var. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Nice Kulübü'nün teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
Beşiktaş 2024 yazında Çaykur Rizespor'a 3.4 milyon euro ödeyerek Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmıştı. Milli oyuncunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Yani bu sezonun ardından kontratının son senesine girmiş olacak. Teknik Direktör Italiano ondan son derece memnun...
Beşiktaş Yönetimi'nin de 26 yaşındaki stoperi satma gibi bir düşüncesi yok. Fakat Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Nice Kulübü'nün ara transferde teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Teknik olarak her futbolcu için geçerli olan durum, Emirhan için de geçerli. Çok yüksek bir teklif gelirse bütün ihtimaller açık...
1.88 boyundaki savunmacı, kalitesi dışında yerli havuzundaki yeri sebebiyle de önemli... Ayrıca solak olması da önemli bir avantaj...
Fotospor'a göre; Nice ve Hull City'den kafa karıştıracak bir öneri gelmediği takdirde Emirhan tutulacak. Aksi durumda sıcak gelişmelere tanıklık edebiliriz.
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