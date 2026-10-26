Flaş iddia ortalığı kasıp kavuracak: Emirhan'a 2 teklif yolda: Nice ve Hull City

Beşiktaş Yönetimi'nin de 26 yaşındaki stoperi satma gibi bir düşüncesi yok. Fakat Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Nice Kulübü'nün ara transferde teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Teknik olarak her futbolcu için geçerli olan durum, Emirhan için de geçerli. Çok yüksek bir teklif gelirse bütün ihtimaller açık...