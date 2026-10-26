Denizden çıkarılıp geri dönüşüme kazandırılacak: Marmara’nın hayalet ağları gözlük olacak

"MARMARA DENİZİ'NİN SAĞLIĞI ÜZERİNDE DAHA BÜYÜK VE KALICI ETKİ" Açıklamada görüşlerine yer verilen DP World Avrupa Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nicholas Mazzei, şu ifadeleri kullandı: "Hayalet ağlar, kaybolduktan çok sonra bile deniz yaşamı için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu proje, söz konusu ağları sudan çıkarıyor ve malzemeyi tamamen farklı bir amaçla değerlendiriyor. Deniz tabanından çıkarılan bir ağı güneş gözlüğüne dönüştürmek, yeniden kullanım fikrini son derece somut hale getiriyor. Her gözlüğün içine ağın bulunduğu konumun işlenmesi ise ürünle geldiği yer arasında bir bağ kuruyor." Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı da "Denizlerimizi korumak iş birliği gerektiriyor ve bu noktada özel sektöre önemli bir rol düşüyor. DP World ile kurduğumuz ortaklık, Marmara Denizi'nin sağlığı üzerinde daha büyük ve kalıcı bir etki yaratmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.