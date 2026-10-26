Denizden çıkarılıp geri dönüşüme kazandırılacak: Marmara’nın hayalet ağları gözlük olacak

DP World'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, doğada yaklaşık 200 yıl çözünmeden kalabilen ve deniz canlılarını tehdit etmeyi sürdüren "hayalet ağları" Marmara Denizi'nden temizlemek ve geri kazanılan malzemeyi yeniden değerlendirmek amacıyla Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile işbirliği yaptı. Proje kapsamında Deniz Yaşamını Koruma Derneği ekipleri, terk edilmiş ağların yerini ihbarlar, teknoloji, deniz haritaları ve yerel bilgi birikiminden yararlanarak tespit ediyor, ardından ağları deniz tabanından titizlikle çıkarıyor. Özellikle İstanbul ve Adalar çevresindeki derin sularda yürütülen çalışmalarda bazı ağlar 50 metrenin üzerindeki derinliklerden çıkarılırken Adalar açıklarında 55 metre derinlikte bulunan bir ağa da ulaşıldı.