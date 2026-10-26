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Denizden çıkarılıp geri dönüşüme kazandırılacak: Marmara’nın hayalet ağları gözlük olacak

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Denizden çıkarılıp geri dönüşüme kazandırılacak: Marmara’nın hayalet ağları gözlük olacak

Marmara Denizi’nde deniz canlılarının yaşamını tehdit eden kayıp ve terk edilmiş balık ağları, denizden toplanarak geri dönüşüm yoluyla güneş gözlüğü üretiminde kullanılacak.

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Foto - Denizden çıkarılıp geri dönüşüme kazandırılacak: Marmara’nın hayalet ağları gözlük olacak

DP World'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, doğada yaklaşık 200 yıl çözünmeden kalabilen ve deniz canlılarını tehdit etmeyi sürdüren "hayalet ağları" Marmara Denizi'nden temizlemek ve geri kazanılan malzemeyi yeniden değerlendirmek amacıyla Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile işbirliği yaptı. Proje kapsamında Deniz Yaşamını Koruma Derneği ekipleri, terk edilmiş ağların yerini ihbarlar, teknoloji, deniz haritaları ve yerel bilgi birikiminden yararlanarak tespit ediyor, ardından ağları deniz tabanından titizlikle çıkarıyor. Özellikle İstanbul ve Adalar çevresindeki derin sularda yürütülen çalışmalarda bazı ağlar 50 metrenin üzerindeki derinliklerden çıkarılırken Adalar açıklarında 55 metre derinlikte bulunan bir ağa da ulaşıldı.

#2
Foto - Denizden çıkarılıp geri dönüşüme kazandırılacak: Marmara’nın hayalet ağları gözlük olacak

Çıkarılan ağların ağırlığı, boyutu ve konumu kayıt altına alınıyor. Bu bilgiler, kaybolan av araçlarının deniz tabanında nerelerde biriktiğinin daha net anlaşılmasına yardımcı oluyor. Proje kapsamında Adalar çevresinde deniz tabanından 1000 metrekarenin üzerinde, yaklaşık 800 kilogram ağ çıkarılması hedefleniyor. Bu miktar, küçük bir otomobilin ağırlığını aşıyor. Çıkarma operasyonlarından birinde, deniz yüzeyine taşınan malzemelerin arasında üç vatoz yumurta kesesi bulundu. Ekip, keseleri fark eder etmez yeniden denize bıraktı.

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Foto - Denizden çıkarılıp geri dönüşüme kazandırılacak: Marmara’nın hayalet ağları gözlük olacak

AĞLARIN ÇIKARILDIĞI KOORDİNATLAR GÖZLÜK ÇERÇEVELERİNE İŞLENECEK Denizden çıkarılan ağlar, geri dönüşüm sürecinden geçirilerek plastik granüllere dönüştürülecek ve özel tasarım güneş gözlüklerinin çerçevelerinin üretiminde kullanılacak. Her gözlüğün çerçevesinin iç kısmına, üretimde kullanılan ağın çıkarıldığı koordinatlar ve derinlik bilgisi işlenecek. Böylece bir zamanlar deniz tabanında bulunan malzeme, yeni bir ürüne dönüşürken nereden geldiğine ilişkin bilgiyi de taşıyacak. Proje, geri dönüşüm çalışmalarının yanı sıra balıkçı topluluklarıyla yürütülecek farkındalık faaliyetlerini de kapsıyor. Bu çalışmalarla av araçlarının kaybolmasının veya terk edilmesinin önlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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Foto - Denizden çıkarılıp geri dönüşüme kazandırılacak: Marmara’nın hayalet ağları gözlük olacak

"MARMARA DENİZİ'NİN SAĞLIĞI ÜZERİNDE DAHA BÜYÜK VE KALICI ETKİ" Açıklamada görüşlerine yer verilen DP World Avrupa Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nicholas Mazzei, şu ifadeleri kullandı: "Hayalet ağlar, kaybolduktan çok sonra bile deniz yaşamı için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu proje, söz konusu ağları sudan çıkarıyor ve malzemeyi tamamen farklı bir amaçla değerlendiriyor. Deniz tabanından çıkarılan bir ağı güneş gözlüğüne dönüştürmek, yeniden kullanım fikrini son derece somut hale getiriyor. Her gözlüğün içine ağın bulunduğu konumun işlenmesi ise ürünle geldiği yer arasında bir bağ kuruyor." Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı da "Denizlerimizi korumak iş birliği gerektiriyor ve bu noktada özel sektöre önemli bir rol düşüyor. DP World ile kurduğumuz ortaklık, Marmara Denizi'nin sağlığı üzerinde daha büyük ve kalıcı bir etki yaratmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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