  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 53 bin 830 konutumuzun yapımına başladık
Gündem

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 53 bin 830 konutumuzun yapımına başladık

Yeniakit Publisher
2023-03-26 11:49:00 -

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde kalıcı konutlar için ilk temellerin atıldığını belirterek, “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467’sinin temellerini attık. Yeniden ihya ve inşa sürecimizle 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız” dedi.

11 ilin yeniden ihya ve inşa süreci bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütülüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 11 ilde eş zamanlı olarak ilk etapta 17 bin 902 konutun temellerinin atıldığı belirtildi. Afet bölgesinde toplamda 22 bin 467 konutun temellerinin atıldığı ifade edilerek 11 ilde bir yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edilerek vatandaşların afet güvenliğine sahip yuvalarla buluşturulacağı vurgulandı.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde asrın felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğü aktarılarak yeni yerleşim yerlerinin tespit aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldığı vurgulandı.

Afet konutlarının en güvenli alanlara inşa edilmesi için zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

Bakanlık olarak ovalardan dağlara doğru yerleşim planının benimsendiği belirtilen açıklamada afet konutlarını en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği aktarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Kurum ve Bakan Nebati açıkladı: İşte kentsel dönüşüm için Yeni Finansman Modeli
Bakan Kurum ve Bakan Nebati açıkladı: İşte kentsel dönüşüm için Yeni Finansman Modeli

Ekonomi

Bakan Kurum ve Bakan Nebati açıkladı: İşte kentsel dönüşüm için Yeni Finansman Modeli

Bakan Murat Kurum Türkiye'ye böyle duyurdu! İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor MSB de onayladı! O plan
Bakan Murat Kurum Türkiye'ye böyle duyurdu! İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor MSB de onayladı! O plan

Yaşam

Bakan Murat Kurum Türkiye'ye böyle duyurdu! İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor MSB de onayladı! O plan

Bakan Kurum duyurdu... "İlk İş Yerim"de kura tarihi belli oldu
Bakan Kurum duyurdu... "İlk İş Yerim"de kura tarihi belli oldu

Aktüel

Bakan Kurum duyurdu... "İlk İş Yerim"de kura tarihi belli oldu

Bakan Murat Kurum paylaştı: İlk kazma vuruldu
Bakan Murat Kurum paylaştı: İlk kazma vuruldu

Aktüel

Bakan Murat Kurum paylaştı: İlk kazma vuruldu

Bakan Kurum: 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı!
Bakan Kurum: 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı!

Siyaset

Bakan Kurum: 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23