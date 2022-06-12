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Gündem Bakan Koca'dan Van'daki depremle ilgili açıklama
Gündem

Bakan Koca'dan Van'daki depremle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 23:00:00 -
Bakan Koca'dan Van'daki depremle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğine herhangi bir olumsuz çağrı ve yardım talebinin gelmediğini bildirdi.

Bakan Koca, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." ifadelerini kullandı.

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