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Eğitim Bakan Koca duyurdu! TUS ve YDUS sınavları ertelendi
Eğitim

Bakan Koca duyurdu! TUS ve YDUS sınavları ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) ise 4 Haziran'a ertelendiğini belirterek, "Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 16:56:00 -
Bakan Koca duyurdu! TUS ve YDUS sınavları ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) ise 4 Haziran'a erteleneceğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, TUS ve YDUS sınav tarihlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri"

26 Mart'ta yapılacak TUS'un 15 Nisan'a, 6 Mayıs'taki YDUS'un 4 Haziran'a erteleneceğini belirten Koca, "Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri." ifadesini kullandı.

 

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