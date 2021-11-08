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Spor Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere mesaj
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcuları tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 10:08:00 -
Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere mesaj

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 1 gümüş, 3 bronz, serbest stilde 1 gümüş, 2 bronz ve kadınlarda 3 bronz madalya kazanarak ülkemizi dünya sahnesinde temsil eden milli güreşçilerimizi tebrik ediyorum. Ata sporumuzun genç pehlivanlarının, bundan sonraki spor hayatlarında birçok kez ülkemizi gururla temsil edeceğine ve daha nice başarılar kazanacağına ağabeyleri olarak yürekten inanıyorum. Sporcularımızın yetişmesinde ve başarısında emeği geçen, başta aileleri olmak üzere herkese milletim adına teşekkür ediyorum."

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