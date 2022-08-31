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Korona Virüs Bakan Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 18:43:00 -
Bakan Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.

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