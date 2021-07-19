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Gündem

Bakan Ersoy’dan Kurban Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 14:29:00 -
Bakan Ersoy’dan Kurban Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geride bırakılan zorluklardan yeni hedeflere, yeni rekorlara, sanatla dopdolu yeni buluşmalara uzanan bir döneme birlikte ilerleme temennisiyle sanatçıların, işletmecilerin ve tüm paydaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Ersoy, ibadetlerin amacının yaradılıştan gelen hasletleri hatırlamak, onlara uygun şekilde yaşayıp davranmak ve bu yolla Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu belirtti. Ersoy, şunları kaydetti:

"İnşallah Kurban Bayramı'nı da hep birlikte bu şekilde idrak edelim. Özellikle bugünlerde Allah'ın ihsan ettiği bolluk ve zenginlik gibi sağlık ve esenliğin de diğer insanların haklarını içerisinde barındıran birer emanet olduğunu hatırlayalım. Kendi sağlığımızı koruyarak başkalarının hayatına da bir koruma sağladığımızı unutmadan, bayramlarımızı omuz omuza, huzurla kutladığımız günlere geri dönmek için üzerimize düşen görevi yerine getirelim."

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Ersoy, "Geride bırakmakta olduğumuz zorluklardan yeni hedeflere, yeni rekorlara, sanatla dopdolu yeni buluşmalara uzanan bir döneme birlikte ilerleme temennisiyle sanatçılarımızdan işletmecilerimize, yöneticilerimizden çalışanlarımıza bütün paydaşlarımızın Kurban Bayramı'nı ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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