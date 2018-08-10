Bakan çiftçileri rahatlattı: Gereken her adım atılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli "Fındık rekoltesi 200 bin ton civarında, yağış alan, özellikle felaketin yaşandığı Perşembe, İkizce, Çaybaşı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde normal şartlarda 72 bin ton rekolte bekleniyordu. Çıkacak rekoltenin üçte biri bu yağış alan bölgedeydi. Bakanlık yetkililerimiz çok hızlı şekilde 950 çifti ile görüştü. Görüşmelerimizin sonunda muhtemel zararın 600-700 ton civarında olabileceği tespit edildi. Çıkacak zarar neyse bunun telafisi yönünde gereken her adım atılacaktır. Üreticilerimizin ezilmemesi anlamında devlet şefkatli kollarını uzatacak ve ne gerekiyorsa yapacaktır. Orada herkes müsterih olsun." dedi.