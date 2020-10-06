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Aktüel Bakan Çavuşoğlu:"Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, Ermenistanın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir"
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu:"Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, Ermenistanın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:19:43 -
Bakan Çavuşoğlu:"Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, Ermenistanın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir"
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