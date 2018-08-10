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Bakan Albayrak açıkladı: Yeni ÖTV Sistemi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ekonomik dengelenmeyi sağlamak için ilk sac ayağının enflasyonla mücadele olacağını belirterek yeni bir ÖTV sisteminin getirileceği sinyalini verdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 15:55
Bakan Albayrak açıkladı: Yeni ÖTV Sistemi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yeni Ekonomi Modeli' toplantısında yaptığı konuşmada, "Ekonomik dengelenmeyi sağlamak için ilk sac ayağı enflasyonla mücadele olacak." ifadesini kullandı.

"Sadeleştireceğimiz vergi sistemiyle ilgili maliyede çok ciddi bir değişim süreci yaşanacak." diyen Albayrak, "Sistemin yeniden yapılandırılarak tasarruf ve sermaye birikimiyle ilgili çok önemli adımlar atacağız" dedi.

Dengelenmenin sonucu olarak yüzde 3'ler 4'ler civarında büyüme beklediklerini belirten Albayrak, yeni bir finansal regülasyon otoritesi getirileceğini kaydetti.

'TÜRKİYE 2023'E ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK'

Albayrak, "Kendine özgü güçlü temelleriyle 2023'e kada çok daha güçlü olarak çıkacak. Türkiye ile kazanmaya varım diyen herkesle daha ileriye gidilecek. Türkiye'nin çok güçlü bir bankacılık sektörü var. Devlet olarak da bu bankacılık sisteminin arkasında olan bir hükümet yapısı var. Türkiye'yi istediği bu hedeften alıkoymak için hiçbir şekilde başarılı olamayacak. Tüm yerel ve yabancı paydaşlarımız ortaya koyacak ki Türkiye tüm bu hedeflerini başarıyla ortaya koyan bir ülke olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

YENİ ÖTV SİSTEMİ GELİYOR

Bakan Albayrak, yeni bir ÖTV sistemine geçileceğine işaret ederek, "Lüks ÖTV... Her ÖTV cari açık noktasında baskıyı azaltmak için, her şeyin yerlisi var. Bu çerçevede baktığımızda vergisi maliyeti var, bunu teşvik edecek genel bir çerçeve hazırlıyoruz. Tepe bir güçlü bir üst finansal otoritesini Ekim'de getirip, daha modern daha etkin kadrolarla yeni yasayla kavuşacağız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 15:55
  1. Berat Albayrak
  2. enflasyon

YORUM YAZ

  • osmanlı torunuosmanlı torunu1 sa önce
    dolar nasıl düşürülecek? vergiler artırılarak! dahiyane fikir. kimsenin aklına gelemezdi. tebrik ediyorum sayın albayrak
  • FATİHFATİH1 sa önce
    NEREDEN BULDUN YASASI GELMEDEN BİR HALT OLMAZ.
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