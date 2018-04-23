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Bahçeli'den İYİ Partiye tepki! Genel Kurul'dan ayrıldı

Bugün Meclis'te İYİ Parti adına söz alan ilk milletvekili Nuri Okutan oldu. Okutan kürsüye çıkar çıkmaz MHP Genel Başkanı Bahçeli Genel Kurul'dan ayrıldı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:22
Bahçeli'den İYİ Partiye tepki! Genel Kurul'dan ayrıldı

İyi Parti Kurucularından GİK Üyesi Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulmasıyla birlikte TBMM'deki İyi Parti grubu adına gerçekleşen ilk konuşmayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumunda yaptı.

BAHÇELİ HEMEN AYRILDI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Okutan kürsüye çıkar çıkmaz Genel Kurul'dan ayrıldı.
Okutan konuşmasında şunları söyledi:
''İnsanımız ağır borç altında yaşamaya alıştırılıyor. Kamu imkanları yandaşlara aktarılıyor. Bugün ülkemiz dolu dizgin bir felakete doğru sürüklenmektedir. Her şeyin çivisini çıkaranlar, milletimizi tek adamlığa ve büyük bir savaşa sürüklemektedir. Türkiye an itibariyle uçurumun kenarındadır. Tek adam tek parti sisteminin önlenmesinde üzerimize İYİ Parti olarak büyük görev düştüğünün bilinci altındayız.''

''ÇOCUKLARIMIZA EGEMENLİK BİLİNCİ KAZANDIRMALIYIZ''

''Denetimsiz ve gözlemsiz tek bir sandık bırakılmamalıdır. Hileli hiç bir şeyin kabul edilmeyeceği şimdiden bilinmelidir.
Hukuk Devletinin İhyası ,Demokrasinin İhyası , Haklar ve Özgürlüklerin İhyası hususları gözden kaçırılmamalıdır.
Biliyoruz ki partimiz ilk seçimlerde güçlü bir şekilde meclise girecek, daha sonra tek parti sistemi çoklu parti sistemine dönülecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı , çocuk sevgisinden öte anlam ifade etmektedir.
Çocuklarımıza egemenlik bilinci kazandırmalıyız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı egemenlik bilinciyle donatmalıyız. Bu bayramın çocuk bayramı olmasının yanında ulusal egemenlik bayramı olmasının altında yatan düşünce budur.''

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 16:22
  1. Isparta
  2. MHP
  3. Devlet Bahçeli
  4. iyi parti

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