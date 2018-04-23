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Bahçeli, o ismin yüzüne bile bakmadı!

Meclis'teki 23 Nisan özel oturumuna katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir dönem MHP'de grup başkanvekilliği de yapan İYİ Parti milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun yüzüne bakmadı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:24
Bahçeli, o ismin yüzüne bile bakmadı!

Meclis Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 98'inci yıl dönümü nedeniyle 23 Nisan özel oturumunda İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. 23 Nisan özel oturumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locadan izlerken, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bakanlar kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri, yargı mensupları, yabancı diplomatlar, bürokratlar da oturuma katıldı.

CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesiyle yeterli sayıya ulaşıp Meclis'te ilk kez grup oluşturan İYİ Parti milletvekilleri de özel oturumda yer aldı.

TBMM tüzüğü gereği MHP ile İYİ Parti grup sıraları Meclis'te yan yana geldi.

MHP sırasının en önünde MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grup sırasının başında ise bir dönem MHP'de grup başkanvekilliği de yapan Yusuf Halaçoğlu oturdu.

Bahçeli ile Halaçoğlu, birbirlerine çok yakın olmalarına rağmen tek bir söz etmediler, göz göze bile gelmediler.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 16:24
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