Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayımız belli

MHP lideri Devlet Bahçeli, 23 Nisan için düzenlenen resepsiyonda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP'nin gerilim yaratmak için Meclis'e geldiğini söyleyen Devlet Bahçeli, "Akşener'i bize sormayın bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli" dedi.

Bahçeli, CHP'li 15 milletvekilini İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili olarak da "15 vekilden vazgeçenler 10 dakika sabredemiyor" dedi.