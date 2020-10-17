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Spor Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Portekiz'de piste çıktı
Spor

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Portekiz'de piste çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 20:21:25 -
Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Portekiz'de piste çıktı

İSTANBUL (AA) - Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Portekiz'de ilk yarışlarını tamamladı.

Bahattin Sofuoğlu, Estoril Pisti'nde düzenlenen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ilk yarışta 14. oldu.

İspanyol pilot Mika Perez'in kazandığı ilk yarışta, altıncı sırada finiş çizgisini geçen Hollandalı Jeffrey Buis şampiyonluğunu ilan etti.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye adına yarışan Sofuoğlu, yarın TSİ 14.30'da ikinci yarışında mücadele edecek.

Bir diğer milli sporcu Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki sekizinci ayak ilk yarışını 6. sırada tamamladı. Turkish KNN Team ile Türkiye'yi temsil eden 17 yaşındaki Red Bull sporcusu, yarın TSİ 15.45'te ikinci yarışta mücadele verecek.


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