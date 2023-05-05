BAE'den Türkiye'ye büyük ihanet

Ana omurgasını PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Komutanı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiği ifade edildi.

Al Monitor'de yer alan habere göre Abdi, BAE'ye giderek burada Esed rejimiyle YPG arasında bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olması için BAE yetkilileriyle görüştü. Abdi'nin burada BAE'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan ile de görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

BAE reddetti ama kamuoyu görüşmeyi doğruluyor

BAE yetkilileri böyle bir ziyaretin gerçekleşmediğini savunurken Al Monitor'ün kaynakları ziyarette Kürdistan Yurtseverler Birliği (PUK) lideri Bafel Talabani'nin de yer aldığını öne sürdü.

YPG'nin bir süredir Esed rejimiyle uzlaşı girişiminde olduğu biliniyordu.

Son dönemde Arap ülkelerinin Esed rejimiyle artan ilişkilerinin YPG'nin de bu yöndeki girişimlerini hızlandırabileceği tahmin ediliyordu.

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Gelişme Türk kamuoyunda büyük tepki çekti.

Kaynak: Mepa News