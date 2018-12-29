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BAE'de helikopter düştü!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE)kurtarma faaliyetinin gerçekleştirildiği Jais Dağı bölgesinde helikopter düştü. Pilot ve mürettebatı hayatını kaybettiği belirtilirken helikopterde kaç kişinin olduğuna dair bilgi verilmedi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 21:54
BAE'de helikopter düştü!

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE'deki Resu'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde kurtarma faaliyeti esnasında bir helikopter düştü.

Haberde, pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.

Helikopterde kaç kişinin bulunduğuna ilişkin bilgi verilmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 21:54
  1. Resu'l-Hayme Emirliği
  2. Jais Dağı bölgesi
  3. Birleşik Arap Emirlikleri

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