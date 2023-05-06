  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan doğal gaz ve petrol iddiası

CHP'li seçmenden İYİ Partili Kürşat Zorlu'ya tepki

'Milliyetçi' Akşener bu açıklamalara sessiz! HDP'den skandal üstüne skandal: Sözümüz var!

Sosyal medyada sizin için seçtiklerimiz! İşte 6'lı masa işte LGBT sevdası...

Bayraktar TB2 SİHA ile ilgili Haluk Bayraktar'dan kahreden çıkış: Maalesef bununla karşılaştık

Altın tahminleri olay olan Ramazan Kurtoğlu'ndan yatırımcıyı tedirgin eden sözler: Artık dehşetin kendisi var

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Taşıma kararı aldık

Birilerini çıldırtacak haber! Fatih Sondaj Gemisi’nden flaş müjde! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Tembel Davutoğlu 7’li masanın ortakları meydanlarda boy gösterirken Davutoğlu ortalarda gözükmüyor

BAE’den flaş Türkiye planı! Apar topar harekete geçtiler! Tamı tamına 40 milyar dolar
Dünya BAE yine kendine yakışanı yaptı
Dünya

BAE yine kendine yakışanı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 22:42:00 -
BAE yine kendine yakışanı yaptı

Arap ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. BAE'nin bu adımı tepkilere neden oldu.

İsrail'in kuruluşunun 75'inci yıldönümü Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki İsrail Büyükelçiliğinde kutlandı.

4 Mayıs günü İsrail'in Abu Dabi'deki büyükelçiliğinde gerçekleşen söz konusu kutlamaya İsrailli isimlerin yanı sıra BAE yetkilileri de katıldı.

Kutlamalarda İsrailli ve BAE'li şarkıcılar birlikte İsrail'in ve BAE'nin ulusal marşlarını okudu.

BAE'li şarkıcı Ahmed el Husani ayrıca "Sen ve ben dünyayı değiştireceğiz." ifadelerinin yer aldığı bir parçayı da farklı bir İsrailli şarkıcıyla birlikte söyledi.

Mepanews
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23