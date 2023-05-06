BAE yine kendine yakışanı yaptı
Arap ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. BAE'nin bu adımı tepkilere neden oldu.
İsrail'in kuruluşunun 75'inci yıldönümü Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki İsrail Büyükelçiliğinde kutlandı.
4 Mayıs günü İsrail'in Abu Dabi'deki büyükelçiliğinde gerçekleşen söz konusu kutlamaya İsrailli isimlerin yanı sıra BAE yetkilileri de katıldı.
Kutlamalarda İsrailli ve BAE'li şarkıcılar birlikte İsrail'in ve BAE'nin ulusal marşlarını okudu.
BAE'li şarkıcı Ahmed el Husani ayrıca "Sen ve ben dünyayı değiştireceğiz." ifadelerinin yer aldığı bir parçayı da farklı bir İsrailli şarkıcıyla birlikte söyledi.
Mepanews
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