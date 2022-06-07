BAE devinden Türkiye kararı! Vazgeçtiler
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emaar Grubu, Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'u satın almaktan vazgeçti.
Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'un Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emaar Grup'a satışı gerçekleşmedi.
Ümraniyespor 2021-22 sezonunda TFF 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükseldi. İstanbul temsilcisi tarihinde ilk kez Türk futbolunun en üst seviyesinde yer alacak.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin hükümdarıdı El Maktum'un ortağı olduğu gayrimenkul şirketi Emaar, Ümraniyespor'u satın alma teklifinde bulundu.
Ajansspor'un haberine göre yaşanan gelişmelerin ardından görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve satış iptal oldu.