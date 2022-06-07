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Spor BAE devinden Türkiye kararı! Vazgeçtiler
Spor

BAE devinden Türkiye kararı! Vazgeçtiler

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emaar Grubu, Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'u satın almaktan vazgeçti.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 11:19:00 -
BAE devinden Türkiye kararı! Vazgeçtiler

Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'un Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emaar Grup'a satışı gerçekleşmedi.

Ümraniyespor 2021-22 sezonunda TFF 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükseldi. İstanbul temsilcisi tarihinde ilk kez Türk futbolunun en üst seviyesinde yer alacak.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin hükümdarıdı El Maktum'un ortağı olduğu gayrimenkul şirketi Emaar, Ümraniyespor'u satın alma teklifinde bulundu.

Ajansspor'un haberine göre yaşanan gelişmelerin ardından görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve satış iptal oldu.

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Yorumlar

neydi ne oldu

yatırm gelirmi diye baktık bencce farklı düşüncedir değilmi bae-kuveyt iran suriye mısır bunlar ve dostluk(yönetenlerin coğu avrupada eğitim almış insanlar halklarını seviyorum tabi) hemen aklıma geldi iran ne alaka diyenler oldu ermenistana destek veren güya müslüman ülke anlayana

Daha

Daha nelerden vazgeçecekler, haberleri yok. Herşeye para diyen bu iktidar gittiğinde, vay bunların haline. Bunlar yahudilerden aşağı değil. Hatta daha zararlı.
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