B12 eksikliğine bitkisel çözüm: B12 vitamini eksikliği mi var? İşte doğal tedavi ve B 12 vitamini eksikliği belirtileri

B12 eksikliği iğnelerine, ilaçlara, kısacası o kimyasal sentetik takviyelere gerek kalmadan; Allah-u Teala’nın bizlere nasip ettiği nimetten faydalanalım. Yalnızca B12 eksikliği olanlar değil tüm ev halkı tüketebilir..

Tamamen doğal ve leziz bu tarifi kullanmaya başladıktan sonra gün gün B12 değerleriniz artıyor ve en geç 1-2 ay sonunda B12 vitamin değerlerinizi ölçtürdüğünüzde B 12 eksikliğinden eser kalmayacak. B12 iğnelerine, ilaçlara, kısacası o kimyasal sentetik takviyelere gerek kalmadan; Allah-u Teala’nın bizlere nasip ettiği nimetten faydalanalım.

Yalnızca B12 eksikliği olanlar değil tüm ev halkı tüketebilir, tüketmesi faydalıdır.

B12 Vitamini Eksikliği İçin Kür Nasıl Yapılır?

1 orta boy kırmızı lahanayı ince doğrayın, üzerine 1 yemek kaşığı tuz döktükten sonra bir kasede hafif karıştırın.

Karışımı bir kavanoza doldurun karışım su salmaya başlayacak bekleyin. 2 saat sonra kavanozun üstüne yarım çay bardağı ev yapımı elma sirkesi koyun. (Sirke sevmiyorsanız yerine su koyabilirsiniz) mecburi değil, ama sakın hazır sirke koymayın.

Ağzını kapatıp buzdolabında 5 gün bekletin.

5. Günden itibaren her gün iki üç kaşık tüketin, salatalarınıza da ilave edebilirsiniz hem suyu hem kendisi şifadır.

B12 eksikliğine bitkisel çözüm

Ciğer: Özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini bakımından en zengin gıdalardan biridir. 100 gram kadar kuzu eti tüketerek günlük önerilen B12 vitamini ihtiyacının 13 kat fazlası karşılanabilmektedir. Kabuklu Deniz Canlıları: Midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri B12 vitamini yönünden zengin içeriğe sahiptir.

B12 vitamini eksikliğinin belirtileri arasında aşağıdakiler yer alır:

Unutkanlık.

Kalp çarpıntısı

Güçsüzlük.

Duygu durum bozuklukları (depresyon ve aşırı sinirlilik hali)

Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu.

Üşüme.

Halsizlik.

Yorgunluk.

B12 eksikliği ne kadar sürede düzelir?

B12 eksikliği tedavisi oral (ağızdan) ve parenteral (enjeksiyon yoluyla) olarak yapılabilir.

B12 İçeren Kuruyemişler: Gerçekten Var mı?

Ceviz.

Fındık.

Badem.

Leblebi.

Hayvan Karaciğeri ve Böbrekleri.

İstiridye Balığı

Sardalye Balığı

Somon Balığı

Not: Fermantasyonu engellememesi için kesinlikle hazır sirke ve limon tuzu kullanmayınız.!

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