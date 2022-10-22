İbrahim Saraçoğlu'ndan karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir, ne temizler? Karaciğer yağlanmasını bitiren, iyi gelen besinler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, kronik yorgunluk hissi, ciltte sivilce oluşumu gibi şikayetlerin en temel kaynağının 'karaciğer' olduğunu söyleyerek, bunun için 'maydanoz limon kürü'nü önerdi.

Prof. Dr. Saraçoğlu: “Karaciğer için maydanoz limon kürü” “Kronik yorgunluk ve sivilce gibi şikayetlerin temelinde karaciğer yatıyor”

Karaciğer Yağlanmasının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

2 diş sarımsak

5 adet maydanoz

1 kahve fincanı sızma zeytin yağı

2-3 damla da limon

Yapılışı: 2 diş sarımsağı havanda tamamen ezilene kadar devam edilmelidir. Ezilen sarımsaklar blendere konulduktan sonra üzerine saplarıyla birlikte küçültülmüş maydanozları ve 1 kahve fincanı zeytin yağı ilave edilmelidir. Daha sonra tamamen ezilene kadar devam edilmelidir. Ezildikten sonra 1 bardağa boşaltılmalıdır. Üzerine limon damlatıldıktan sonra tüketilmelidir. Ayrıca her gün tazesi yapılmalıdır.

Her yıl 15 gün yapmak ayrıca karaciğerin yenilenmesini de sağlayacaktır.

1 tatlı kaşı lavanta bitkisi

1 su bardağı klorsuz su

Yapılışı: Kaynayan 1 bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı lavanta bitkisini ilave edin. 15 dakika boyunca kısık ateşte kaynamasını bekleyin. Kaynama süresi dolduktan sonra süzün ve ılımaya bırakın. 15 gün boyunca akşam yemeklerden 2 saat sonra içilmelidir. Yukarıdaki kürle birlikte yapılmalıdır.

12 adet taze maydanoz

1 diş sarımsak (Çin sarımsağı olmaz)

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı : Mutlaka robot ile yapılaması gerekir. Taze maydanozlar yıkayın ve robota atın el ile kopartmaya dikkat edilmelidir. Daha sonra taze sıkılmış limonun suyu ilave edin. Sonrasında bıçak ile 1 diş sarımsağı 3-4 parçaya bölün ve robotun içerisine atın. Sarımsaklarında taze olması çok önemlidir. Kalan yarım bardak suyu da üzerine ilave ettikten sonra çalıştırılmalıdır. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca çalıştırılmalıdır. Kıvamını aldıktan sonra bardağa konarak içilmelidir.

3 gün maydanoz, limon, sarımsak kürü olarak tüketilmelidir. 3 de maydanoz limon kürü olmalıdır. Daha sonra yine sarımsak uygulanmalıdır. Daha sonra 9 gün olunca 3 gün ara verilmelidir. Tekrardan 9 gün yapılmalıdır.

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Haberin detayları şöyle;

Kronik yorgunluk hissinin kaynağı karaciğer

Prof. Dr. Saraçoğlu, kronik yorgunluk hissi, ciltte sivilce oluşumu gibi şikayetlerin en temelde kaynağının karaciğer olduğuna dikkat çekerek, “Karaciğerin sağlıklı çalışması ve bu organın bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerdiğim ve kitaplarımda da bahsettiğim besin öğelerinin en başında maydanoz, limon, enginar ve kereviz gelmektedir. Bu sebzelere beslenmemizde sıklıkla yer vererek ve yılda 34 defa kür şeklinde uygulayarak karaciğer sağlığımızı korumamız mümkün olabilmektedir” diye konuştu.

15 günlük kür

Özellikle maydanozun, karaciğerdeki ve cilt altındaki iltihabın dışarı atımını sağlayacak güçte moleküllere sahip olduğunu, limonla da bir araya geldiğinde moleküllerin aktif hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Saraçoğlu şunları söyledi:

“Bu sayede maydanoz limon kürü; karaciğerin bağışıklık sistemi, karaciğer yağlanması, hepatit B, sivilce gibi cilt sorunlarında da etkili. Kronik yorgunluk hissi, ciltte sivilce oluşumu, karaciğer yağlanması ve hepatit B için maydanozlimon kürü çok faydalı. Maydanoz kürü şöyle yapılır; 15–16 dal maydanozu sapları ile beraber blendere atılır. Üzerine iki yemek kaşığı limon suyu ve yarım su bardağından biraz fazla su ilave edilir. İki dakika blenderden geçirilir. Günde bir defa sabah kahvaltıdan 15 dakika önce tamamı içilir. 15 günlük uygulamadan sonra 5 günlük ara verilir ve tekrar 15 gün uygulanır.”

“Çınar yaprağı kireçlenmeye karşı etkili”

Bunun dışında çınar yaprağının faydalarını da anlatan Prof. Dr. Saraçoğlu, “Çınar yaprağında bulunan sekonder metabolitler ile kireçlenmede etkindir. Çınar yaprağının kireçlenme dışında etkili olduğu hastalıklardan bazıları arasında bel ve boyun fıtığı, romatizma, epilepsi, uyku sorunu yer almaktadır. Çınar yaprağının antidepresan ve ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Çınar yaprağının bir miktar tansiyonu yükseltme özelliği olduğundan tansiyon dengesine yardımcı olarak Kuşburnu bitkisi ile kullanılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“İki nesil sonrasını etkiliyor”

Obeziteye de dikkat çeken Prof. Dr. Saraçoğlu, “Maalesef ki, büyük şehir hayatının getirmiş olduğu hazır katkılı yiyecek, GDO’lu ürünlerin tüketiminin artması ile obezite, diyabet gibi hastalıklarla genç yaşta mücadele eden bir nesil yetişmekte. Unutmayın ki, ne yerseniz o’sunuz! Şöyle ki, bugün yediğiniz gıdaların zararları veya olumsuz etkilerinin size dönüşü 2 nesil sonrasında yani torununuzun bağışıklık sistemine etki etmektedir. Yıllardır dikkat çekmeye, anlatmaya çalıştığım konu ata tohumu, Anadolu topraklarının ayrıcalığıdır. Atalarımızın, Anadolu’nun geleneksel beslenme alışkanlıkları ile beslenme kültürümüzü yeniden gençlerimize kazandırmak, GDO’suz, ata tohumu ile üretilmiş ‘tahıl, sebze, meyve, et’ ürünlerinin sürdürülebilir olması çok önemlidir” dedi.

Karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinler

Bu besinler kahve, turpgiller, yeşil yapraklılar, fındık ve çiğ badem, balık, zeytinyağı, sarımsak, zerdeçal, enginar, koyu renkli meyveler, yulaf ezmesidir.

Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?

Limon. Limon, karaciğerin glutatyon adı verilen enzimleri üretmesine yardımcı olan bir antioksidan olan C vitamini açısından zengin bildiğiniz üzere.

Elma sirkesi.

Zerdeçal.

Karahindiba.

Yeşil çay.

Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir Canan Karatay'ın önerisi ise...

Hızlı bir metabolizması için ve diyeti desteklemek için yağ yakıcı hareketler tercih edilmelidir. Lahana, turp, roka, enginar, pırasa, kabak, ıspanak ve bamya mevsimine göre tercih edilebilir. B vitamini yüksek olan gıdaların tercih edilmesi karaciğerde yağlanmayı azaltacaktır.