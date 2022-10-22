Osmanlı usulü bıldırcın dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir? Bıldırcın Dolması nerenin yemeği? Bıldırcın eti ne kadar sürede pişer?

Bıldırcın dolması tarifi nedir? Bıldırcın dolması malzemeleri nedir? Bıldırcın dolması nasıl yapılır?

Osmanlı döneminde sıklıkla avlanan bıldırcın, o dönemde sofraların vazgeçilmez lezzetlerindendi. Günümüzde nadir olarak yapılan bu yemek genellikle av ile uğraşan insanlar tarafından biliniyor. İşte Bıldırcın Dolması tarifi...

BILDIRCIN DOLMASI İÇİN MALZEMELER:

5 adet bıldırcın

2 adet orta boy soğan

1,5 su bardağı pirinç

1 çay bardağı badem

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı kuru üzüm

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı sıcak su

BILDIRCIN DOLMASI YAPILIŞI:

Bıldırcınları temizleyin. Bademleri ve kuru üzümleri iki ayrı kapta sıcak suda bekletin. Bademlerin kabuklarını soyun. Tencereye 2 yemek kaşığı yağ koyun ve yemeklik doğranan soğanı renk alana kadar kavurun. Badem, tuz, suyu süzülmüş kuru üzüm, karabiber ve pirinci ekleyerek kavurun. Ardından sıcak su ekleyerek pişirin. Ayıklanan bıldırcınların dış derisine zarar vermeden 1 yemek kaşığı yağda kızartın. Pişen pilava tarçın ve nar ekşisi ekleyerek bıldırcınların içerisine doldurun. Dağılmaması için kürdan yardımı ile tutturun. Tencereye dizin, su ekleyerek pişmeye bırakın.

Daha lezzetli bir su içerisinde pişmesini isterseniz, pişme suyuna nane, soğan ya da defne yaprağı katabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Bıldırcın eti ne kadar sürede pişer?

Bıldırcın eti fırın içerisinde yaklaşık 40 dakika civarında pişmektedir. Bu süre ızgarada ise 20-25 dakika civarında olacaktır.

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