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Spor Azerbaycan Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi'ni kınadı
Spor

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi'ni kınadı

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA); İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni ligi kınadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 13:03:00 -
Azerbaycan Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi'ni kınadı

AFFA'dan yapılan açıklamada, hem federasyon hem de Azerbaycan futbol kulüplerinin, FIFA ve UEFA tarafından düzenlenen tüm mevcut tüzük ve yönetmeliklere bağlı olduğu ve UEFA'yı tam desteklediği belirtildi.
 
Avrupa futbolunun temel değerlerinin dayanışma, adil oyun ve sosyal sorumluluk olduğunun hatırlatıldığı ve bu sürecin uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "AFFA olarak, her türlü ayrılıkçı faaliyeti şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

 

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