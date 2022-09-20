Ayran detoksu: 2 günde 2 kilo verdiren tarif! Göbek eriten ayran detoksu (Ayran aşı diyeti)

Ayran aşı diyeti, isminden de anlaşıldığı üzere ayran aşı çorbasının bol bol tüketildiği bir diyet. Ancak bu diyetin beslenme programında sadece ayran aşı yer almıyor. Bir başka deyişle karpuz diyeti, patates diyeti gibi sadece tek bir malzeme tüketilerek yapılan şok diyetlerden değil. Kahvaltıda size farklı besin maddeleri yeme imkanı da veriyor. Yine de az kalori içerdiği, kısıtlı yiyeceklerle yapıldığı için uzun süre devam etmek önerilmiyor. Onu ünlü yapansa 2 günde 2 kiloya dek ciddi miktarda kilo verdirdiğinin söylenmesi. Ayran aşı diyetinin beslenme listesinde neler var buna geçmeden önce size bu diyete uygun olarak hazırlayacağınız ayran aşı çorbasının tarifini de vereceğiz elbette. Çünkü bu diyeti uygulamak istiyorsanız klasik olarak hazırladığınız ayran aşı çorbasından biraz daha farklı, içinde hiç tuz kullanmadan hazırlamanız gereken bir tarife ihtiyacınız var. İşte o diyet ayran aşı tarifi şöyle:

Ayran Detoksu (2 Günde 2 Kilo Verdiren) Tarifi İçin Malzemeler

Detoks Kahvaltısı İçin;

8 yemek kaşığı nohut

8 yemek kaşığı yeşil mercimek

8 yemek kaşığı bulgur

1 litre su

1 kilo light yoğurt (Sütaşın pembe yoğurtlarından 2 paket)

Kahvaltı İçin;

1 haşlanmış yumurta

1 domates

1 salatalık

1 kibrit kutusu beyaz peynir

2 yeşil zeytin

1 dilim ekmek (tam buğday, kepek, çok tahıllı ama normal ekmek olmayacak)

İsteğe göre yeşil çay

Ayran Detoksu (2 Günde 2 Kilo Verdiren) Tarifi Nasıl Yapılır?

detoks malzemeleri haşlanır. Yoğurtla su ayran yapılıp haşlanmış malzemelerle karıştırılır. Dikkat edelim bu çorbaya tuz kesinlikle koymak yasak ! Su ödem toplar, bu detoksun amacı ödem atmak. Sabah 10’da kahvaltı yapılır. Detoks sırayla 12. 00, 14. 00, 16. 00, 18. 00, 20. 00, 22. 00 saatlerinde 1 kase ( 2-3 kepçe kadar ) yenilir. Çay yasak, meyve yasak, tuz yasak. Günde 3 fincan yeşil çay, 2 litre su ve 45 dk (yapılabilirse 1 saat) spor / yürüyüş yapılır. Ben şuan tekrar yapıyorum bu detoksu.

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Ayran aşı diyeti yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Bu diyet de dahil olmak üzere size kısa sürede çok fazla kilo verdirmeyi hedefleyen her türlü şok diyeti uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı, onun onayı olmadan hiçbir diyeti kendi kendinize uygulamamalısınız.

Aynı şekilde bir beslenme uzmanı ve/veya diyetisyene danışmalı, size en uygun olacak diyet listesini kendinize özel olarak hazırlatmalı ve uzman gözetiminde diyetinizi uygulamalısınız.

Bu diyeti uygularken hazırladığınız ayran aşı çorbasına asla tuz ilave etmemeli, kahvaltıda da ekstra tuz kullanmamalısınız. Tuz vücudunuzun ödem tutmasına sebep olacaktır, aman dikkat.

Tıpkı tuz gibi şeker de tüketmemeli, diyetin etkili olabilmesi için 2 gün boyunca diyet listesinde yer almayan yiyecekleri, meyve dahi olsa yememelisiniz.

Gün içinde en az 2 litre su içmeye özen göstermelisiniz. Bu şekilde hem diyetiniz daha etkili bir hale gelecek hem de baş ağrısı, halsizlik gibi olası yan etkileri yaşama ihtimaliniz azalacak.

Ve son olarak diyeti uygularken gün içinde en az 30 dakika yürüyüş yaparak diyetinizin daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz.

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