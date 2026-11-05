İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hükümet turlarını başlattı! Yeni katliam çetesi için Herzog devrede
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siyonist terör devleti İsrail’in Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, 27 Ekim’de yapılan genel seçim sonrasında meclise milletvekili sokmayı başaran partilerin liderlerini bugün kabul ederek kurulacak koalisyon hükümeti konusunda görüşlerini almaya başladı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, X hesabından yaptığı paylaşımda, bugün dört partiyi kabul ederek görüştüğünü, akşama kadar da kalan dört partiyi kabul edeceğini bildirdi.
“HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ KONUSUNDAKİ ÖNERİLERİNİ ALDIM”
Herzog paylaşımında; “Bu sabah, hükümeti kurma görevini üstlenmek üzere Knesset fraksiyonlarıyla danışma turuna Kudüs'teki Başkanlık Sarayı'nda devam ettim. Yahadut HaTora, Otzma Yehudit, Demokratlar ve Ra'am fraksiyonlarının temsilcileriyle görüştüm ve hükümeti kurma görevini kime verecekleri konusundaki önerilerini aldım. Kalan dört fraksiyonla danışma görüşmeleri bugün öğleden sonra devam edecek” ifadelerine yer verdi.