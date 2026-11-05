  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Seçim yenilgisinin faturası kafir Hegseth’e kesilecek Macron'un kabusu büyüyor: Fransa'da fahiş zamlar bardağı taşırdı Fatma Betül Sayan Kaya adliyede Hedefte değil panikte Burhanettin Duran'dan flaş açıklama: Teyakkuz halindeyiz! İmamoğlu, Özel, Sarıgül, Böcek… “Para zaafı olanların aynı partide buluşması tesadüf mü?” Sarı metalde ralli! Gram altın güne hızlı başladı Rahmi Er: 3 Kasım itibariyle çöküş dönemi başladı! Zulmün baş aktörü ABD duraklama devrinde! Selvi, Trump’ın seçimi neden kaybettiğini yazdı! “Seni Minap’taki masum çocukların ahı yıktı!” Kırmızı Bülten'le aranıyordu... Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi!
Gündem İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hükümet turlarını başlattı! Yeni katliam çetesi için Herzog devrede
Gündem

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hükümet turlarını başlattı! Yeni katliam çetesi için Herzog devrede

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hükümet turlarını başlattı! Yeni katliam çetesi için Herzog devrede

Siyonist terör devleti İsrail’in Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, 27 Ekim’de yapılan genel seçim sonrasında meclise milletvekili sokmayı başaran partilerin liderlerini bugün kabul ederek kurulacak koalisyon hükümeti konusunda görüşlerini almaya başladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, X hesabından yaptığı paylaşımda, bugün dört partiyi kabul ederek görüştüğünü, akşama kadar da kalan dört partiyi kabul edeceğini bildirdi.

“HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ KONUSUNDAKİ ÖNERİLERİNİ ALDIM”

Herzog paylaşımında; “Bu sabah, hükümeti kurma görevini üstlenmek üzere Knesset fraksiyonlarıyla danışma turuna Kudüs'teki Başkanlık Sarayı'nda devam ettim. Yahadut HaTora, Otzma Yehudit, Demokratlar ve Ra'am fraksiyonlarının temsilcileriyle görüştüm ve hükümeti kurma görevini kime verecekleri konusundaki önerilerini aldım. Kalan dört fraksiyonla danışma görüşmeleri bugün öğleden sonra devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Kim demiş dünyada fikir özgürlüğü var! İsrail’i eleştirene demir parmaklık
Kim demiş dünyada fikir özgürlüğü var! İsrail’i eleştirene demir parmaklık

Dünya

Kim demiş dünyada fikir özgürlüğü var! İsrail’i eleştirene demir parmaklık

Arap partileri rekor kırınca kudurmuşlardı! İsrail seçimlerinde sıcak gelişme
Arap partileri rekor kırınca kudurmuşlardı! İsrail seçimlerinde sıcak gelişme

Dünya

Arap partileri rekor kırınca kudurmuşlardı! İsrail seçimlerinde sıcak gelişme

İsrail basınında seçim depremi! Trump'ın yenilgisi Tel Aviv'i karıştırdı
İsrail basınında seçim depremi! Trump'ın yenilgisi Tel Aviv'i karıştırdı

Gündem

İsrail basınında seçim depremi! Trump'ın yenilgisi Tel Aviv'i karıştırdı

Siyonist lobinin İsrail’deki uzantıları panikte! Koltuk sevdalısı Eisenkot Washington’a sadakat yemini etti!
Siyonist lobinin İsrail’deki uzantıları panikte! Koltuk sevdalısı Eisenkot Washington’a sadakat yemini etti!

Gündem

Siyonist lobinin İsrail’deki uzantıları panikte! Koltuk sevdalısı Eisenkot Washington’a sadakat yemini etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23