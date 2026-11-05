Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi

Dehşet olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan peş peşe silahla yaralama ihbarlarıyla başladı. İhbarların ardından bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, iki farklı kırsal alanda inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı arama ve kontroller neticesinde, tarihi Frig Vadisi sınırlarında yer alan Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin araçta silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla bağlantılı Yukarıtandır Köyünde de araçlarında vurularak ağır yaralı bulunan 2 kadının kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8’e yükseldi.

JANDARMA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTI

3 ayrı noktada bulunan cesetlerin ardından olay yerleri jandarma asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından güvenlik kordonuna alındı. Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken, balistik ve parmak izi ekipleri saldırıların gerçekleştirildiği alanlarda geniş çaplı delil toplama çalışması yürüttü. Olayların birbiriyle bağlantılı bir hesaplaşma ya da organize bir saldırı olup olmadığı araştırılırken, silahlı saldırıları gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla bölgede komando ve jandarma timlerinin katılımıyla operasyon başlatıldı.