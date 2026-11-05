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Gündem Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi
Gündem

Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi

Yeniakit Publisher
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Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı kırsal alanlarda art arda gelen silahlı saldırı ihbarları sonucu korkunç bir katliam gün yüzüne çıktı. İki ayrı otomobilin içinde 6 kişinin cesedi bulundu. Yukarıtandır Köyünde de araçlarında vurulmuş halde bulunan 2 kadının hastanede hayatlarını kaybetmesiyle ölü sayısı 8’e yükseldi. Silahlı saldırıları gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla bölgede komando ve jandarma timlerinin katılımıyla büyük bir operasyon başlatıldı.

Dehşet olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan peş peşe silahla yaralama ihbarlarıyla başladı. İhbarların ardından bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, iki farklı kırsal alanda inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı arama ve kontroller neticesinde, tarihi Frig Vadisi sınırlarında yer alan Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin araçta silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla bağlantılı Yukarıtandır Köyünde de araçlarında vurularak ağır yaralı bulunan 2 kadının kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8’e yükseldi.

JANDARMA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTI

3 ayrı noktada bulunan cesetlerin ardından olay yerleri jandarma asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından güvenlik kordonuna alındı. Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken, balistik ve parmak izi ekipleri saldırıların gerçekleştirildiği alanlarda geniş çaplı delil toplama çalışması yürüttü. Olayların birbiriyle bağlantılı bir hesaplaşma ya da organize bir saldırı olup olmadığı araştırılırken, silahlı saldırıları gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla bölgede komando ve jandarma timlerinin katılımıyla operasyon başlatıldı.

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Yorumlar

Mesut

Tövbe Yarabbi, nasıl bir dünyada yaşıyoruz…

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Din kalmamış iman kalmamış edepsiz kalmamış Müslümanlık kalmamış adalet kalmamış insanlar yoksuluk içinde cinnet geçiriyor.sonuç katliam.allah bize hidayet versin.
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