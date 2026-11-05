Doğanın nadir misafiri ortaya çıktı: Kara leylek görenleri hayran bıraktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğada nadir rastlanan kara leylek, Bursa’nın İnegöl ilçesinde yiyecek ararken görüntülendi. Şehir merkezindeki arazide görülen leylek, vatandaşların ilgisini çekti.
İnegöl'de doğanın içerisinde karşılaşılan sıra dışı görüntü, görenlerin ilgisini çekti. Alışılmış beyaz leyleklerin aksine koyu renkli tüyleriyle dikkat çeken kara leylek, arazide bir süre dolaşarak beslenmeye çalıştı. Kuşu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Doğalda nadir rastlanan türlerden biri olan kara leyleğin İnegöl'de görüntülenmesi, ilçenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi. Kara leylek, özellikle sulak alanlar, dere yatakları ve ormanlık bölgelerin yakınlarında yaşamını sürdürüyor.