Baba Vanga'nın 2027 küresel tahminleri gündemi salladı! İnsanlığı bekleyen büyük felaketler ve dönüşümler!

Baba Vanga'ya atfedilen 2027 tahminlerinden biri, dünya genelinde yayılacağı öne sürülen gizemli bir hastalıkla ilgili. İddiaya göre bu hastalık bazı insanlarda daha önce görülmemiş, insanüstü yeteneklerin ortaya çıkmasına neden olacak.

Söz konusu yeteneklerin genetik deneylerle bağlantılı olabileceği de öne sürülüyor. Bu iddia, bilim kurgu filmlerindeki süper kahramanları akıllara getirirken tahminin gerçekliği konusunda ise herhangi bir kanıt bulunmuyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜZDE 40'A VARAN ARTIŞ İDDİASI

Baba Vanga'nın 2027 yılına ilişkin bir diğer tahmini ise ekonomiyle ilgili. Kahinin, küresel çapta yaşanabilecek bir nakit krizinin ardından yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yöneleceğini öngördüğü iddia ediliyor.

Bu senaryoya göre altın fiyatlarında yüzde 25 ila 40 arasında artış yaşanabilir. Yapay zeka teknolojilerinde kullanılan bileşenler arasında altının da bulunması, bu tahminin gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Ancak Dünya Altın Konseyi'nin değerlendirmelerine göre yapay zeka teknolojilerinde altın kullanılması, fiyatların yükselmesi durumunda üreticilerin alternatif metallere yönelmesine de neden olabilir. Bu nedenle altın talebinin gelecekte nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.

2028'DE YENİ ENERJİ KAYNAĞI GELİŞTİRİLEBİLİR

Baba Vanga'nın 2028 yılına ilişkin olduğu öne sürülen bir başka tahmini ise yeni bir enerji kaynağının geliştirilmesiyle ilgili.

Bu kapsamda bilim insanlarının 2027 yılında önemli çalışmalar yürütmesi beklenirken, söz konusu teknolojinin nükleer füzyon olabileceği düşünülüyor.

Nükleer füzyon teknolojisinin gelecekte karbon salımı olmadan elektrik üretimine katkı sağlaması hedefleniyor. Ancak bu teknolojinin evlerde ve iş yerlerinde yaygın olarak kullanılmasının ne zaman mümkün olacağı henüz bilinmiyor.

PUTİN İÇİN LİDERLİK DEĞİŞİMİ TAHMİNİ

Baba Vanga'ya atfedilen en dikkat çekici iddialardan biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili. Kahinin, Putin'in 2027 yılına girildiğinde görevde olmayacağını öngördüğü ileri sürülüyor.

Rusya'da yaşanabileceği iddia edilen olası lider değişiminin, Ukrayna savaşı ve bölgede kalıcı barış ihtimali üzerinde önemli etkileri olabileceği değerlendiriliyor.

Baba Vanga'nın 2027 tahminleri arasında Türkiye hakkında bir tahmin yok.