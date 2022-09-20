Yaşlanmaya karşı ev yapımı krem! Evde kırışıklık kremi nasıl yapılır?

Evde hazırlayabileceğiniz doğal malzemelerle hazırlanmış kırışıklık azaltan kremler ya da maskelerle cildinizi sağlıklı ve taze tutabilirsiniz. Peki evde kırışıklık kremi nasıl yapılır? İşte tarifler...

Bunu başarmanın çok da kolay bir yolu var. Eğer size verdiğimiz tarifi uygularsanız yaşlılığın gözle görülen tüm belirtileri kaybolacak ve her zaman hissettiğiniz yaşta görüneceksiniz.

Yaşlanmaya karşı ev yapımı krem tarifi

Malzemeler

1 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı süt

Evde kırışıklık kremi nasıl yapılır?

Bir bardak suyun içinde pirinci kaynattıktan sonra süzün ve suyunu saklayın. Pirinç ve balı karıştırarak macun kıvamı elde edin, ardından yüzünüze uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra durulayın ve 1 hafta yatmadan önce süzdüğünüz pirinç suyunu yüzünüze sürün ve öyle yatın. Bir hafta sonra aynaya baktığınızda 10 yaş genç bir insan göreceksiniz.