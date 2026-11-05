Siyonist yaptı yine alçaklığını! Herzog’dan Abbas’a çirkin Hamas sorusu!

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog görüşme sırasında Mansur Abbas'a: “Hamas'a karşı suç örgütü bir terör örgütü olarak savaş halindeyiz. Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor musun?” diye sordu.

“HER ZAMAN GELİP BİZİ BU SINAVDAN GEÇİREMEZSİNİZ!”

Siyonist İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un bu sorusundan son derece rahatsız olan Ra’am Partisi Lideri Mansur Abbas: “Biz Ra'am partisi olmadan önce de İslami bir hareket idik. Her zaman gelip bizi bu sınavdan geçiremezsiniz. Sadakat sınavı, yasa koruma, insanların onuru ve güvenliği açısından böyle bir soru imkânsız” şeklinde tepki gösterdi.