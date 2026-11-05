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Gündem Siyonist yaptı yine alçaklığını! Herzog’dan Abbas’a çirkin Hamas sorusu!
Gündem

Siyonist yaptı yine alçaklığını! Herzog’dan Abbas’a çirkin Hamas sorusu!

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27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşen İsrail parlamentosu (Knesset) seçimlerinde 8 milletvekili çıkaran Ra'am Partisi (Birleşik Arap Listesi) Lideri Mansur Abbas’ı Cumhurbaşkanlığında hükümet kurma çalışmaları kapsamında kabul ederek görüşlerini aldı. Bu sırada Herzog’un “Hamas’ı terör örgütü olarak görüyor musun?” diye sorması Abbas’ın tepkisini çekti.

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog görüşme sırasında Mansur Abbas'a: “Hamas'a karşı suç örgütü bir terör örgütü olarak savaş halindeyiz. Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor musun?” diye sordu.

“HER ZAMAN GELİP BİZİ BU SINAVDAN GEÇİREMEZSİNİZ!”

Siyonist İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un bu sorusundan son derece rahatsız olan Ra’am Partisi Lideri Mansur Abbas: “Biz Ra'am partisi olmadan önce de İslami bir hareket idik. Her zaman gelip bizi bu sınavdan geçiremezsiniz. Sadakat sınavı, yasa koruma, insanların onuru ve güvenliği açısından böyle bir soru imkânsız” şeklinde tepki gösterdi.

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Yorumlar

145319

Oğlum en büyük terörist siyonistler yahudiler sizlersiniz başka yerde arama

Gazeteci

Türkiye, İran ve Katar hariç bütün dünyada, TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANINIYOR. Ve 3 devlet , TERÖRE DESTEK VEREN DEVLETLER OLARAK BİLİNİYOR. Eğer, günün birinde, TÜRKİYE demokrasiye dönüşup, PKK ya desek veren partiyi , iktidara ortak alırmı.
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