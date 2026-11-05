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Ekonomi Bulgaristan'dan Türkiye kararı: 'Kolaylaştıracağız' diyerek duyurdular
Ekonomi

Bulgaristan'dan Türkiye kararı: 'Kolaylaştıracağız' diyerek duyurdular

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Bulgaristan'dan Türkiye kararı: 'Kolaylaştıracağız' diyerek duyurdular

Türklerin Yunanistan'a akın ettiğini gören Bulgar yetkililer dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, Türklere vize şartlarını kolaylaştıracaklarını söyledi.

Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market (WTM) 2026 Turizm Fuarı’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme yaptı.

 

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN SCHENGEN PROSEDÜRÜ KOLAYLAŞACAK

Görüşme sonrası açıklama yapan Dimitrov, Türk vatandaşlarına Schengen vizesi konusundaki prosedürleri kolaylaştıracaklarını ifade etti. Dimitrov, “Bulgaristan, konsolosluk personelini artırarak ve randevu almak için yeni bir elektronik sistem getirerek Türk turistler için vize işlemlerini kolaylaştıracak.” dedi. Bulgaristan Turizm Bakanı, “Randevu alma işlemlerini kolaylaştıracak ve daha öngörülebilir hale getirecek yeni elektronik sistem yakında test edilecek.” ifadelerini kullandı.

 

“Bir kişi hafta sonunu veya tatilini Bulgaristan'da geçirmek istediğinde, vizeye erişim, başka bir destinasyon seçme nedeni olmamalıdır.” sözlerini kullanan Bakan Dimitrov, bu önlemleri, turizm sektörünün yıllardır karşılaştığı bir soruna yönelik gerçek bir reform olarak nitelendirdi.

 

192 BİN TÜRK BULGARİSTAN’DAN SCHENGEN ALDI

Ocak-Ağustos 2026 döneminde Bulgaristan'ı yaklaşık 192 000 Türk turist ziyaret ederken, Türk vatandaşlarının ülkeye yaptığı toplam ziyaret sayısı ise yaklaşık 746 000 civarındadır.

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